Kann Türkgücü in Thalhofen bestehen?         

Beim Tabellenzweiten wäre ein Punktgewinn für die Königsbrunner schon ein Erfolg, denn die Verletztenliste ist lang.

Die kleine Erfolgsserie des SV Türkgücü Königsbrunn wurde am vergangenen Spieltag vom TSV Babenhausen beendet. Individuelle Fehler waren laut Trainer Paolo Maiolo für die 1:2-Niederlage auf eigenem Platz ausschlaggebend. Im letzten Spiel vor der Winterpause steht nun ein schweres Auswärtsspiel beim FC Thalhofen an. Der Mitfavorit auf den Meistertitel hat zwar sechs Punkte Rückstand zum Tabellenführer SV Cosmos Aystetten, behauptet aber den zweiten Platz vor dem SV Egg, der allerdings noch das Nachholspiel gegen den SV Türkgücü ausstehen hat. Jedenfalls ist es in Thalhofen immer schwer zu gewinnen, aber das ist den Königsbrunnern durchaus schon gelungen. Zuletzt zeigten sich die Ostallgäuer aber beim klaren 3:0-Auswärtssieg gegen den Verfolger SV Mering in blendender Verfassung. Zuvor holten sie beim SV Egg ein Unentschieden heraus, aber ihr letztes Heimspiel verloren sie mit 2:3 gegen den TSV Babenhausen. Da ging es dem Team von Trainer Florian Niemeyer nicht anders als dem SV Türkgücü und das sollte dem Maiolo-Team doch Hoffnung geben.

Die Verletztenliste ist bei den Königsbrunnern nach wie vor lang. Kapitän Kaan Dogan und Baschar El Fayyad fallen wegen Muskelverletzungen weiterhin aus und Itua Sadadi hat gerade eine Blinddarmoperation überstanden. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Burak Tok, der gegen Babenhausen in der Halbzeit verletzt ausschied. Maiolo kann aber wieder auf die Rückkehrer Kevin Lang, Abdullah Kücük und Dennis Nesterow zählen.

Der Trainer hofft auf ordentliche Platzverhältnisse, da es am Wochenende im Allgäu schon schneien könnte. Im Hinspiel im August gab es ein 1:1-Unentschieden, wobei Thalhofen eine Stunde lang in Unterzahl spielen musste. Mit dem gleichen Ergebnis trennte man sich auch in der Vorsaison in Königsbrunn, aber in Thalhofen konnte Türkgücü damals mit 4:2 gewinnen. In der Gesamtbilanz der immer hart umkämpften acht Begegnungen haben die Thalhofer dreimal und Türkgücü zweimal gewonnen. Drei Partien endeten Unentschieden. Es ist also wieder mit einer sehr engen Partie der beiden Kontrahenten am Samstag um 14 Uhr im Marktoberdorfer Stadtteil am Mühlsteig zu rechnen. Schiedsrichter ist Sebastian Deak vom TSV Rain/Lech.