Kann Türkgücü Königsbrunn den Absturz stoppen?

Gegen den punktgleichen Aufsteiger TSV Dinkelscherben wären drei Punkte dringend nötig, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen.

Der SV Türkgücü Königsbrunn erwartet am letzten Vorrundenspieltag im heimischen Hans-Wenninger-Stadion den TSV Dinkelscherben. Nach drei Niederlagen seit dem Derbysieg über den TSV Bobingen sind die Königsbrunner auf Platz zehn zurückgefallen und davor hatten sie auch drei Spiele hintereinander verloren. So droht der Absturz in den Tabellenkeller, wenn nicht gegen die punktgleichen Dinkelscherbener mal wieder drei Punkte eingefahren werden können. Bei einem Sieg könnte zumindest der kommende Gegner überholt und damit wieder Anschluss an die Mitte der Tabelle gefunden werden.

Dem Gegner aus der Reischenau ging es aber in den vergangenen Spielen auch nicht viel besser. Auch sie konnten in drei Spielen keinen Sieg einfahren. Vor der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Haunstetten vor einer Woche gab es ein 0:4 in Oberstdorf und ein 1:2 auf eigenem Platz gegen den FC Thalhofen. Den letzten Sieg feierten sie am gleichen Spieltag wie Türkgücü mit 4:1 beim Tabellenletzten Bad Grönenbach.

Das Team von Trainer Michael Finkel ist als Tabellenzweiter der Kreisliga Augsburg durch eine mühsame, aber erfolgreiche Relegation nach fünf Jahren wieder in die Bezirksliga aufgestiegen. Große Veränderungen im Spielerkader gab es danach nicht. Mit der erfolgreichen Kreisligamannschaft wurden bisher sechs Spiele gewonnen und ein Unentschieden erreicht. Sieben Spiele gingen verloren. Mit dieser Bilanz steht das Team auf Platz acht.

Wegweisendes Duell auf Augenhöhe

Es ist also ein wegweisendes Duell auf Augenhöhe. Türkgücüs zuletzt nicht sehr sichere Abwehr muss versuchen, das Sturmtrio Brecheisen-Kubina-Wiener an die Kette zu legen. Im Tor haben die Dinkelscherber mit Lukas Kania eine sichere Bank stehen.

Bei den Königsbrunnern fehlt derzeit die Durchschlagskraft in der Sturmmitte, weil die Stoßstürmer Egor Keller, Kerem Cakin und Hakan Kocakahya verletzt sind. Immerhin konnten der Mittelfeldspieler Marco Boyer und Verteidiger Solomon Olaitan in Ottobeuren wieder dabei sein. Weitere Verstärkungen aus dem Lazarett sind aber nicht in Sicht. So wird es darauf ankommen, ob Spielertrainer Burak Tok den Kampfgeist seines Teams wieder so wecken kann, wie im Derby gegen Bobingen. Da siegte Türkgücü auch mit dem letzten Aufgebot.

Das Spiel SV Türkgücü Königsbrunn gegen TSV Dinkelscherben findet am Sonntag um 15 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Feucht.