Können die Langerringer jetzt nachlegen?

Nach dem Heimsieg über den TSV Haunstetten wäre ein Punktgewinn beim SSV Niedersonthofen fürdie SpVgg Langerringen Gold wert.

Der knappe, aber verdiente 1:0-Heimsieg über den TSV Haunstetten war für die SpVgg Langerringen eine Bestätigung der oft auch zuvor gezeigten Leistung, diesmal aber mit einem Erfolgserlebnis. Das wird die Moral der Spieler stärken, zumal Spielertrainer René Hauck wieder dabei ist und mit einer starken Leistung die „Null“ in der Abwehr gehalten hat. In der Tabelle hatten die drei Punkte noch keine Auswirkung, aber der Abstand zum TSV Haunstetten auf dem Relegationsplatz wurde verkürzt.

Die gleiche Ausgangslage besteht nun auch für das kommende Auswärtsspiel beim SSV Niedersonthofen. Die Oberallgäuer stehen auf dem zwölften Platz, der am Ende den Klassenerhalt bedeuten würde und haben 15 Punkte. Das sind sieben Punkte mehr als die Langerringer auf dem Konto haben. Selbst bei einem Sieg würde der Aufsteiger nicht vom letzten Platz wegkommen, denn auch der FC Heimertingen hat als Vorletzter schon zwölf Punkte gesammelt. Aber der Hoffnungsschimmer würde auch bei nur einem Punktgewinn schon deutlich heller werden.

René Hauck wird im Wesentlichen auf die erfolgreiche Elf vom vergangenen Spieltag zurückgreifen. Die Niedersonthofer mussten am vergangenen Spieltag eine Niederlage einstecken, haben sich aber beim Tabellenführer SV Egg an der Günz mit 1:2 tapfer geschlagen. Nachdem sie Simon Frasch sogar in Führung brachte, verloren sie durch zwei Treffer des Egger Torjägers Torsten Schuhwerk, wobei der zweite ein Foulelfmeter war. Eine Woche vorher verlor die Spielgemeinschaft aus Niedersonthofen und Martinszell allerdings beim TSV Haunstetten mit 1:3 und das sollte den Langerringern Hoffnung geben. In Sachen Klassenerhalt könnte ihnen der kommende Gegner sogar als Vorbild dienen. Der SSV Niedersonthofen schien als Aufsteiger in der Herbstsaison 2022 zunächst auch nicht mithalten zu können und wurde nach einer starken Frühjahrsrunde am Ende noch Tabellenvierter.

Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr auf dem Schulsportplatz in Waltenhofen, Wiesenweg 2 statt. Schiedsrichter ist Vinzenz Lehmann vom FC Kleinaitingen.