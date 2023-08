Langerringen hofft auf Punkte im Aufsteigerduell

In Wiggensbach wartet ein Gegner auf Augenhöhe auf das Hauck-Team. Türkgücü Königsbrunn triff auf einen altbekannten Rivalen,

Die beiden Fußball-Bezirksligisten aus dem südlichen Landkreis müssen am dritten Spieltag zu Auswärtsspielen ins Allgäu reisen und beide Spiele finden bereits am Samstag statt. Der SV Türkgücü Königsbrunn tritt um 15 Uhr in Babenhausen und die SpVgg Langerringen um 15.30 Uhr in Wiggensbach an.

Für die Königsbrunner ist es ein Wiedersehen mit einem gut bekannten Gegner, der sich nur eine Saison aus der Bezirksliga verabschiedet hat und nun als Meister der Kreisliga Allgäu Mitte wieder zurückgekehrt ist. Zum Saisonstart haben die Babenhauser ihr Heimspiel gegen den FC Thalhofen knapp mit 3:4 verloren. Immerhin werden die Thalhofer nach einigen Verstärkungen zu den Meisterschaftsfavoriten gezählt. Am zweiten Spieltag siegte der TSV Babenhausen mit 2:0 beim Landesligaabsteiger SV Mering, der in der Bezirksliga noch nicht so recht Fuß gefasst hat. Der SV Türkgücü wird also auf einen Gegner treffen, der voller Selbstvertrauen seine Heimstärke ausspielen will.

Das Team von Trainer Paolo Maiolo hat nach dem Unentschieden in Dinkelscherben und dem knappen Sieg gegen Heimertingen mit vier Punkten einen mehr auf dem Konto als der Gegner. Mit der spielerischen Leistung seines Teams bei der Totopokal-Niederlage in Lagerlechfeld war Maiolo nicht zufrieden. Einzig die kämpferische Einstellung in Unterzahl mit zwei Spielern weniger als der Gegner hat ihm gefallen. Die Spieler fühlten sich bei der Verteilung der Gelben Karten ungerecht behandelt, sollten aber auch unnötige Frustfouls, Schubsereien oder verbale Attacken vermeiden. Der Trainer kündigte jedenfalls eine andere Einstellung seiner Mannschaft beim Punktspiel an. In den zurückliegenden Jahren war für die Königsbrunner in Babenhausen nichts zu holen. Die Spiele wurden knapp mit 0:1 und 1:2 verloren. Das soll sich nun am Samstag ändern.

Langerringen - Wiggenbsbach: Kreisliga-Meister treffen aufeinander

Der Aufsteiger SpVgg Langerringen bekommt es nach den beiden Auftaktniederlagen gegen die Spitzenteams SV Egg und SV Cosmos Aystetten nun mit einem Gegner auf Augenhöhe zu tun. In Wiggensbach kommt es zum Aufsteigerduell der Meister aus den Kreisligen Augsburg und Allgäu Süd. Im Gegensatz zu Langerringen hat der FC Wiggensbach aber eine langjährige Bezirksligaerfahrung von 2012 bis zum Abstieg 2019 hinter sich. Nun sind die Oberallgäuer nach drei Spielzeiten wieder zurück. Die Mannschaft hat sich durch Neuzugänge und aus der eigenen Jugend verstärkt. Die Routiniers Gregor Strähle und Manuel Rauh haben ihre Karriere beendet und Ylber Myrta ging als Spielertrainer nach Altusried. Trainer ist der 52-jährige Alexander Methfessel, der vor zwei Jahren vom Landesligisten VfB Durach kam. Die Wiggensbacher haben gegenüber Langerringen den Vorteil, dass sie schon drei Punkte im ersten Heimspiel gegen den TSV Haunstetten gewinnen konnten. Die zweite Partie ging mit 2:4 in Niedersonthofen verloren.

Es wird also keine leichte Aufgabe für die SpVgg Langerringen, dort Punkte zu holen. Das Team von Spielertrainer René Hauck hat aber gegen die Spitzenmannschaften Egg und Aystetten gezeigt, dass es spielerisch mithalten kann. „Die Ergebnisse fielen etwas zu hoch aus, weil wir die Gegentore zu leicht zuließen. Das müssen wir abstellen, das Spiel nach vorn war durchaus in Ordnung“, sagt René Hauck. Vor der Partie am Samstag gibt es noch einige Fragezeichen um die angeschlagenen Spieler Joschua Hieber, Stefan Arndt, Gero Wurm und Lukas Müller. Ob der Stammtorwart Patrick Joder nach seiner Verletzung im Pokalspiel in Merching rechtzeitig fit wird, ist auch noch ungewiss. Jedenfalls konnte sich die Mannschaft beim 6:3-Pokalsieg am Mittwoch beim TSV Walkertshofen ein Erfolgserlebnis für den Gang nach Wiggensbach holen.