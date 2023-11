Langerringen will daheim wieder punkten  

Im Aufsteigerduell mit dem FC Wiggensbach hat die SpVgg aus dem Hinspiel noch einiges gutzumachen.

Auf den Überraschungserfolg im Heimspiel gegen den SV Egg folgte für die Fußballer der SpVgg Langerringen zum Rückrundenauftakt beim Tabellenführer SV Cosmos Aystetten mit der 1:3-Niederlage wieder eine Ernüchterung. Dennoch gibt die Leistung des Teams von Spielertrainer René Hauck zu Hoffnungen Anlass, dass der Abstieg aus der Bezirksliga noch vermieden werden kann.

Am Sonntag gibt es wieder ein Heimspiel und diesmal kommt der Mitaufsteiger und Kreisligameister aus dem Allgäu, der FC Wiggensbach, nach Langerringen. Die Wiggensbacher haben sich als Neuling wesentlich besser in der höheren Liga zurechtgefunden und stehen auf Platz fünf sogar im oberen Drittel der Tabelle. Zuletzt mussten sie aber gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell eine 0:3-Heimniederlage einstecken. Davor siegten die Oberallgäuer aber beim TSV Haunstetten mit 2:0.

Lukas Ried ist mit 14 Toren der mit Abstand erfolgreichste Stürmer des Teams von Trainer Alexander Methfessel. Beim Hinspiel im August brachte er sein Team schon nach 16 Minuten in Führung, die dann Luke Maguire mit zwei Treffen zum 3:0-Pausenstand ausbaute. Nach dem vierten Treffer durch Niklas Winter gelang dem Langerringer Bastian Renner nur noch die Ergebnisverbesserung zum 1:4. Aber der Langerringer Torjäger ist seit langem verletzt und an seinen Einsatz ist noch nicht zu denken.

So müssen die anderen offensiven Spieler wie Lukas Müller, Ömer Öztürk, Gero Wurm oder Nico Köbler versuchen, die Hinspielniederlage wettzumachen. Welche Spieler René Hauck sonst am Sonntag einsetzen kann, wird sich erst nach dem Abschlusstraining herausstellen. Die Unterstützung der treuen Langerringer Fans wird ihm und seinem Team den Rücken stärken. Mit einem Sieg könnten die Langerringer eventuell den Vorletzten FC Heimertingen überholen und näher an den Relegationsplatz 14 heranrücken, den momentan der TSV Haunstetten besetzt. Vier Punkte ist die SpVgg Langerringen noch davon entfernt. Die Haunstetter spielen schon am Samstag gegen den Tabellensiebten FC Oberstdorf und der FC Heimertingen muss bei der SVO Germaringen antreten. Da sind für beide Konkurrenten der Langerringer keineswegs Punkte garantiert.

Das Spiel der SpVgg Langerringen gegen den FC Wiggensbach findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Schiedsrichter ist Veit Sieber von der DJK Lechhausen.