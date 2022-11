Nicht unter den Strich rutschen

Beim FC Heimertingen will Türkgücü Königsbrunn den Sturz auf die Abstiegsplätze der Bezirksliga vermeiden. Zwei weitere Spieler verlassen den Verein.

Nach der neuerlichen Heimniederlage gegen den Kissinger SC hat die neu gewählte Vereinsführung des SV Türkgücü Königsbrunn die Marschroute ausgegeben, sich irgendwie in die Winterpause zu retten. Die Monate bis zur Frühjahrsrunde sollen intensiv genutzt werden, um das Team mit Neuzugängen und einer intensiven Vorbereitung für den Abstiegskampf zu verstärken. Denn daran führt nach dem Absturz auf Platz zwölf kein Weg mehr vorbei. Dahinter droht schon der Relegationsplatz, den momentan der Aufsteiger SSV Niedersonthofen besetzt. Und auf den hat der SV Türkgücü nur noch einen Punkt Vorsprung und dabei noch ein Spiel mehr ausgetragen.

Zwei Spieler haben den Verein verlassen

Personell ist bei den Königsbrunnern keine nennenswerte Verstärkung in Sicht. Auf die Rückkehr des während der Saisonvorbereitung mit Kreuzbandriss ausgefallenen Konstantinos Morfakis können sie nicht mehr hoffen. Er hat sich dem Bayernligisten Türkspor Augsburg angeschlossen. Und der seit Saisonbeginn pausierende Dominic Britsch spielt jetzt beim FC Königsbrunn. Bleibt nur zu hoffen, dass der neue Trainer Bobby Riedl die Mentalität der Mannschaft stärken und ihr die richtige Taktik vermitteln kann.

Ein Punkt würde helfen

Wenigstens ein Punktgewinn beim Tabellenachten FC Heimertingen wäre angesichts der Lage schon ein Erfolg und würde den Wintervorrat an Punkten etwas aufbessern. Die Heimertinger konnten am vergangenen Spieltag einen beachtlichen Auswärtserfolg mit 2:1 beim TSV Haunstetten einfahren. Sie sind also im Gegensatz zum SV Türkgücü in guter Verfassung. Eine Woche vorher musste das Team des Trainers Christoph Amann allerdings eine 0:4-Klatsche beim FC Oberstdorf einstecken. Die Heimbilanz der Unterallgäuer weist je drei Siege und drei Niederlagen bei einem Unentschieden auf. Dem gegenüber steht die Auswärtsbilanz der Königsbrunner mit zwei Siegen, vier Niederlagen und einem Unentschieden.

Das Hinspiel ging an Königsbrunn

Mut könnte den zuletzt glücklosen Türkgücü-Spielern das mit 3:1 gewonnene Hinspiel auf eigenem Platz machen. Damals standen die Vorzeichen nach dem Rücktritt ihrer Spielertrainer auch nicht viel besser als jetzt, und Wunder gibt es bekanntlich ja immer wieder. Sollte es mit einem Auswärtssieg eintreten, würde Türkgücü sogar mit 22 Punkten mit den Heimertingern gleichziehen und Anschluss an das untere Mittelfeld finden. Das Spiel findet am Samstag um 14.30 Uhr in der Illersportanlage in Heimertingen, Illerstraße 40, statt. Schiedsrichter ist Moritz Osteried.