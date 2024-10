Niederlage für Königsbrunn im Derby gegen Mering

In der Bezirksliga Süd gab es wieder einmal spannende Spiele zu sehen. Im Nachbarschaftsderby zwischen dem FC Königsbrunn und dem SV Mering schien schon alles klar, als es zum Ende doch noch einmal spannend und leider etwas zu hitzig wurde. Der TSV Bobingen konnte in einer ausgeglichenen Partie in letzter Minute doch noch gewinnen. Und auch Lagerlechfeld machte es spannend, konnte letztlich aber einen Punkt aus Kaufbeuren entführen. Sorgenkind Türkgücü verliert in Kammlach und gerät tiefer in den Abstiegsstrudel.

