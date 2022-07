Schmerzhafte Niederlage für den TSV Bobingen

Stark ersatzgeschwächt tat sich der TSV Bobingen gegen die destruktiv spielenden Gäste aus Ottobeuren erwartungsgemäß schwer und musste sich mit 1:2 geschlagen geben.

In der Bobinger Defensive gehen die Spieler aus. Zwar konnte überraschenderweise Julian Peitzsch doch antreten, aber die Personalnot blieb. Deshalb musste Spielertrainer Sebastian Jeschek bei der 1:2-Niederlage gegen Ottobeuren in der Abwehr aushelfen.

Zu Beginn des Spiels war den Bobinger Kickern deutlich anzumerken, dass es das dritte Spiel in einer Woche war. Es fehlte die Bewegung im Spiel, das sonst so hervorragend praktizierte Pressing war nur sporadisch zu sehen. Die Beine der Singoldstädter waren müde. Dass eine Elf auf dem Platz stand, die so noch nicht zusammen gespielt hat, war immer wieder zu spüren.

Doch der Gegner aus Ottobeuren konnte daraus zunächst kein Kapital schlagen. Es entwickelte sich ein eher schwaches Bezirksligaspiel. Den ersten Aufreger gab es erst in der 23. Spielminute. Bei einem der seltenen Angriffsversuche rutschte der ballführende Gästespieler einige Meter vor der Strafraumgrenze aus. Nicht nur, dass Schiedsrichter Marco Blösch fälschlicherweise auf Foul entschied, zeigte er auch noch Bobingens Sebastian Jeschek die gelbe Karte. Der folgende Freistoß blieb allerdings folgenlos.

Zehn Minuten später sah es dann anders aus. Die Gastgeber gingen kurz vor der Mittellinie trotz Überzahl nicht konsequent genug in den Zweikampf. So konnte sich Ottobeuren befreien und ein Pass in die Schnittstelle der Viererkette brachte Marcel Aust in eine günstige Abschlussposition. Völlig frei vor Bobingens Keeper Laurin Sommer erzielte er das 1 : 0 für Ottobeuren. Wirklich zwingende Torchance blieben danach weiterhin Mangelware und Bobingen ging mit dem Rückstand in die Pause.

TSV Bobingen nach der Pause stärker

Zur zweiten Hälfte hatte man sich aber anscheinend etwas vorgenommen. Die Bobinger kamen deutlich wacher auf den Platz und übernahmen mehr und mehr die Spielkontrolle, während die Gäste das Fußballspielen nahezu komplett einstellten und sich auf die Abwehr konzentrierten. In der Folge erspielten sich die Bobinger Chancen durch Florian Gebert und Julian Peitzsch. Doch Gästetorhüter Manuel Witt konnte seinen Kasten sauber halten. Die Bobinger Überlegenheit nahm aber zu. Die Gäste wurden mehr und mehr in ihrer Hälfte eingeschnürt. Leider resultierten aus der Feldüberlegenheit der Heimelf zu wenig Torchancen. Erst in der 90. Spielminute erlöste Cemal Mutlu die Gastgeber und erzielte mit einem sehenswert geschossenen Freistoß den mehr als verdienten Ausgleich zum 1 : 1.

Damit waren die Männer um Kapitän Hüseyin Tomakin aber nicht zufrieden und drängten auf den Sieg. Doch ein Konter der Ottobeurer in der Nachspielzeit drehte das Spiel. Im Herauslaufen holte Torwart Laurin Sommer den Angreifer im Strafraum von den Beinen. Nach der Roten Karte für Sommer kam Adrian Schlotterer ins Tor, musste aber den Elfmeter von Marc Michels passieren lassen. So kam Ottobeuren mit ganzen zwei Torchancen zu einem 2 : 1-Sieg in Bobingen. Bobingens sportlicher Leiter Michael Deschler sagte nach dem Spiel: "Vielleicht hätten wir nach dem 1 : 1 auf Halten spielen sollen. Aber das ist halt nicht unser Spiel. Wir wollen gewinnen."





TSV Bobingen: Sommer, Britsch (93. Schlotterer), Tomakin, Jeschek (67. Ruf), Baumgartner (62. Prestel), Petzsch (75. Detke), Mutlu, Frickinger, Gebert, Simler, Krist

TSV Ottobeuren: Witt, Schäffler, Weiss, Aust, Zuka (83. Mehmeti), Denkinger (90. Schnitzler), Rinninger, Michels, Mang, Albrecht,Dietrich (81. Cherif)

Tore: 0:1 Marcel Aust (31.), 1:1 Cemal Mutlu (89.), 1:2 Marc Michels (90.+4) 11m

Zuschauer: 107

Schiedrichter: Marco Blösch

Besonderes: Rote Karte Laurin Sommer (90.+3)