Schweres Auswärtsspiel für Türkgücü Königsbrunn

Nach drei Siegen müssen die Königsbrunner zum bärenstark gestarteten FC Thalhofen. Was sie dort erwartet.

Drei Siege hat die Mannschaft des SV Türkgücü Königsbrunn sozusagen in Eigenverantwortung eingefahren. Nach dem Rücktritt der Spielertrainer René Hauck und Erdinc Kaygisiz coachte zuerst Kapitän Burak Tok beim Heimsieg gegen den FC Heimertingen und beim Auswärtserfolg in Niedersonthofen und dann der verletzte Spieler Emre Cevik beim klaren 3:0 über den TV Bad Grönenbach. So wird es auch am kommenden Spieltrag weitergehen, denn sowohl Burak Tok als auch der Team-Manager Mehmet Celik sind noch im Urlaub. Auch an der Aufstellung wird sich nicht sehr viel ändern.

Es wird sich aber erst nach dem Training am Freitag entscheiden, wer zum schweren Auswärtsspiel am Samstag nach Thalhofen fährt. Der kommende Gegner ist sicher von anderem Kaliber als die drei, gegen die zuletzt gewonnen wurde. Mit vier Siegen stehen die Thalhofer punktgleich mit dem Landesligaabsteiger SV Egg an der Günz an der Tabellenspitze. Zum Auftakt siegten die Ostallgäuer in Bad Grönenbach mit 5:2, schlugen dann daheim den TSV Ziemetshausen 3:2 und wiederholten das 5:2-Ergebnis im Heimspiel gegen den FC Oberstdorf. In dieser Woche trat das Team von Trainer Florian Niemeyer im nachgezogenen Spiel beim TSV Haunstetten an. Auch diese Partie konnten die Thalhofener mit 2:1 für sich entscheiden. Nach dem Führungstreffer durch Dominik Dürr mussten sie kurz vor der Pause noch den Ausgleich hinnehmen. Doch in der 58. Minute erzielte Niklas Zeller den Siegtreffer. Zeller ist mit vier Toren der bisher erfolgreichste Schütze der Saison. Aber genauso gefährlich sind Dominik Dürr, Luca Csauth und Janik Suske mit je drei Treffern. Der Spielmacher Dennis Beutel kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz.

Gegen Thalhofen gab es für Türkgücü Königsbrunn nicht viel zu holen

Den Königsbrunnern ist die Heimstärke und die Atmosphäre auf der Sportanlage des FC Thalhofen durchaus bekannt. Nur im ersten Bezirksligajahr 2018 konnte Türkgücü dort mit 3:1 gewinnen. Danach gab es dort mit 0:1 und 0:2 nichts mehr zu holen. Auch die Heimbilanz spricht mit einem Unentschieden und einer Niederlage nicht gerade für den SV Türkgücü. Sollte allerdings diesmal ein Auswärtscoup gelingen, könnten die Königsbrunner mit Thalhofen punktgleich werden und den Spitzenreiter SV Egg an der Günz ins Visier nehmen. Das Spiel findet am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Platz des FC Thalhofen am Mühlsteig in Marktoberdorf statt. Schiedsrichter ist Matthias Schilling.