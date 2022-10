SV Türkgücü hofft auf Heimsieg gegen den Aufsteiger

Nach der Niederlage beim Tabellenführer SV Egg wollen die Königsbrunner gegen Germaringen mit drei Punkten ihren Mittelfeldplatz festigen.

Im Heimspiel gegen den Neuling SVO Germaringen will der SV Türkgücü Königsbrunn die Auswärtsniederlage des vergangenen Spieltags beim Tabellenführer SV Egg an der Günz mit einem überzeugenden Heimsieg vergessen lassen.

Die Euphorie nach dem überraschenden Derbysieg über den TSV Bobingen wurde zwar bei der 2:4-Niederlage beim Landesligaabsteiger wieder heruntergekühlt. Spielertrainer Burak Tok war vor allem mit dem deutlichen 0:4-Rückstand, der durch Ballverluste in der Vorwärtsbewegung zustande kam, unzufrieden. Aber dass die Mannschaft nicht aufgab und noch zwei Tore erzielte, stimmte ihn wieder zuversichtlicher. Vielleicht wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn das Team nach der Verletzung von Hakan Kocakahya die Schlussphase nicht mit zehn Mann hätte überstehen müssen.

Denn der Kader war so ausgedünnt, dass nur zwei Auswechselspieler auf der Bank saßen, und die waren bereits im Spiel. Nun hat der SV Türkgücü aber die Spiele gegen die Spitzenmannschaften hinter sich und es geht jetzt darum, sich den Platz im Mittelfeld zu sichern. Mit einem Sieg über den Tabellenvorletzten SVO Germaringen soll damit der Anfang gemacht werden.

Germaringen hat den Trainer gewechselt

Der Kreisligaaufsteiger hat bei seinen zehn Punkten bisher nur ein Auswärtsspiel gewinnen können. Das war am dritten Spieltag beim TSV Ziemetshausen mit 2:0. Nach dem schwachen Saisonstart trennten sich die Germaringer von ihrem Erfolgstrainer Franz Zimmermann, mit dem sie die Kreisligameisterschaft und den Aufstieg feiern konnten am siebten Spieltag. Seitdem gibt der 35-jährige vorherige Co-Spielertrainer Johannes Martin die Kommandos. Sein Einstand bei der 3:6-Niederlage in Oberstdorf war zwar noch nicht erfolgreich, aber am vergangenen Spieltag gab es einen Heimsieg mit 2:1 über den TSV Haunstetten. Das lässt aufhorchen, denn die Haunstetter hatten zuvor den SV Egg mit 2:0 besiegt und beim TSV Bobingen ein 0:0-Unentschieden erzielt.

Deshalb sollten die Königsbrunner diesen Gegner keinesfalls unterschätzen. Deren Torjäger Peter Wahmhoff dürfte aber nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Oberstdorf noch gesperrt sein. Doch die Nummer zwei, Patrick Wörz, steht ihm mit sieben Treffern nur um ein Tor nach. Auch wenn er gegen Haunstetten einen Elfmeter verschossen hat.

Die erste Pflichtspielpartie SV Türkgücü Königsbrunn gegen SVO Germaringen findet am Sonntag um 15 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Tobias Sing.