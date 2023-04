SV Türkgücü Königsbrunn braucht einen Heimsieg

Gegen die SpVgg Kaufbeuren soll die Abstiegsgefahr gebannt werden, doch Türkgücü-Trainer Helmut Riedl hat große Aufstellungssorgen.

Nach der 0:4-Niederlage beim SV Cosmos Aystetten müssen die Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn dringend noch einige Punkte sammeln, um nicht noch in den Abstiegsstrudel hineingezogen zu werden. Denn mit 32 Punkten auf dem Tabellenplatz neun ist der Relegationsplatz 13 nur noch vier Punkte entfernt, und es stehen noch sechs Spiele aus. Deshalb wäre ein Heimsieg am Sonntag dringend nötig. Der Gegner ist allerdings kein Geringerer als die SpVgg Kaufbeuren. Die Ostallgäuer stehen auf dem vierten Platz und haben zehn Punkte mehr auf dem Konto als der SV Türkgücü Königsbrunn. Allerdings erlebten auch sie am vergangenen Sonntag eine Pleite. Das Heimspiel gegen den Tabellenzwölften TSV Haunstetten verloren die Kaufbeurer glatt mit 0:3. Eine Woche zuvor konnte das Team von Trainer Mahmut Kabak aber einen 3:2-Auswärtssieg beim FC Oberstdorf einfahren. Das wird den Königsbrunnern Respekt einflößen, denn sie gingen dort mit 0:10 unter.

Trainer Helmut „Bobby“ Riedl hat aber nach wie vor große Aufstellungsprobleme wegen vieler verletzter Spieler. In Aystetten musste auch noch Kapitän Burak Tok bei seinem Comeback erneut in der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. So hofft Riedl auf die Rückkehr des erkrankten Stürmers Egor Keller und darauf, dass wenigstens einer oder zwei der Verletzten von Haris Keranovic über Kerem Cakin zu Serdal Aydoan und Kaan Dogan wieder fit werden. Eventuell steht auch Admir Omerbegovic nach seiner Bosnienreise wieder zur Verfügung. Jedenfalls steht dem letzten Aufgebot eine schwierige Aufgabe bevor, denn die Defensive der Kaufbeurer zählt mit nur 26 Gegentoren zu den besten in der Bezirksliga. Dagegen hat der SV Türkgücü schon 54 Treffer kassiert.

Das Hinspiel in Kaufbeuren gewann die Heimelf glatt mit 3:0. Im ersten gemeinsamen Bezirksligajahr 2021/22 konnte dagegen der SV Türkgücü zweimal mit 2:0 gewinnen. Aber in diese Saison starteten die Königsbrunner noch als Spitzenmannschaft und die Kaufbeurer als Landesligaabsteiger nach einer Verjüngung des Teams. Inzwischen haben sich die Verhältnisse geändert und das junge Team der SpVgg entwickelt sich mehr und mehr in Richtung Wiederaufstieg.

Das Spiel SV Türkgücü Königsbrunn gegen SpVgg Kaufbeuren findet am Sonntag um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Tobias Sing.