SV Türkgücü Königsbrunn startet mit Nachholspiel  

In Königsbrunn wird am Sonntag das im August ausgefallene Bezirksligaspiel gegen den SV Egg/Günz ausgetragen.

Eine Woche vor dem Start der Frühjahrsrunde in der Fußball-Bezirksliga werden zwei im Herbst ausgefallene Spiele nachgeholt. Der SV Türkgücü Königsbrunn erwartet dabei den SV Egg an der Günz. Dieses Spiel der Hinrunde fiel am 27. August dem schweren Hagelunwetter über Königsbrunn am Tag zuvor zum Opfer. Am Spieltag standen die Mannschaftskabinen und Duschen im Hans-Wenninger-Stadion noch knietief unter Wasser und an ein Spiel war nicht zu denken. Mittlerweile hat sich die Tabellensituation so entwickelt, dass der SV Egg mit 33 Punkten auf dem dritten Platz steht und fünf Punkte Vorsprung vor dem Tabellensechsten SV Türkgücü hat. Das Team von Trainer Paolo Maiolo hat also die Gelegenheit, mit einem Heimsieg näher an die Spitzengruppe heranzukommen.

Drei Neuzugänge beim SV Türkgücü Königsbrunn

In den allesamt auf dem heimischen Kunstrasen ausgetragenen Vorbereitungsspielen konnten sich die drei Winterneuzugänge Diego Dragone von der SpVgg Lagerlechfeld, Anthony Kabatas vom VfL Kaufering und Torwart Nico Hopfenzitz vom TSV Gersthofen schon an ihr neues Team gewöhnen. Gegen den Kreisligisten SSV Dillingen gab es einen 6:1-Sieg und auch der Bezirksligist VfL Ecknach wurde deutlich mit 5:0 geschlagen. Im letzten Testspiel gab es einen knappen 1:0-Erfolg gegen den BC Rinnenthal aus der Kreisliga Ost. Der Spielerkader ist weitgehend komplett, die im Herbst noch wegen Verletzung ausgefallenen Kaan Dogan, Baschar El Fayyad und Abdullah Kücük sind wieder fit. Von der Stammformation fehlen nur der Abwehrrecke Itua Sadadi wegen Verletzung und Ebrima Sanyang wegen Auslandsaufenthalt.

Aber auch der SV Egg hat sich in der Winterpause mit Jannis Gfreiter aus Frechenried und dem bezirksligaerfahrenen Clemens Beißer vom FC Heimertingen zwei neue Spieler geholt. Die Vorbereitung des Teams von Trainer Thomas Fackler verlief mit vier Siegen und zwei Niederlagen recht erfolgreich. Nur gegen den FV Biberach/Riß und den FV Illertissen II wurde verloren und zuletzt gab es einen 8:0-Kantersieg beim FC Viktoria Buxheim.

Am Sonntag um 15 Uhr wird sich dann zeigen, welches der beiden Teams am schnellsten aus den Startlöchern kommt. Wegen der heftigen Regenfälle in dieser Woche wird die Partie wahrscheinlich auf dem Kunstrasenplatz des Hans-Wenninger-Stadions ausgetragen. Schiedsrichter ist Stefan Baur vom SC Tapfheim.