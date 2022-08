Trainerfrage beim SV Türkgücü weiter offen

Burak Tok führt das Team als Übergangscoach in die Partie gegen den Aufsteiger Niedersonthofen. Die Trainerfrage ist weiter offen.

Die Mannschaft des SV Türkgücü Königsbrunn steht nach dem Rücktritt der Spielertrainer René Hauck und Erdinc Kaygisiz ohne Trainer da. Beim Auswärtsspiel gegen die als Meister der Kreisliga Allgäu Süd aufgestiegene SG Niedersonthofen/Martinszell wird der Kapitän Burak Tok das Team coachen.

Das hat ja beim Heimsieg über den FC Heimertingen schon gut geklappt, bei dem die Mannschaft trotz der unklaren Situation Charakter und Siegeswillen gezeigt hat. Burak Tok ist aber nur eine Übergangslösung für die nächsten zwei Partien, bei denen er als Spieler wegen einer Roten Karte beim Auftaktspiel in Kissing noch gesperrt ist. Danach tritt er seinen Urlaub an, und bis dahin soll die Trainerfrage geklärt werden.

Vorstandsvorsitzender Cüneyt Celik hält den Schritt der beiden Spielertrainer Hauck und Kaygisiz für übereilt. "Der Vorstand wollte keine Trennung, und es gab auch keinen Streit. Dass nach zwei Niederlagen auch mal Kritik geäußert wird und einige unzufrieden sind, ist unvermeidbar", sagte er unisono mit Vorstand Hakan Tiftik. Ein klärendes Gespräch soll am Wochenende stattfinden, da René Hauck während der Woche bei einer Fußballschule in Schwangau war. Er und Kaygisiz haben sich beim Fupa-Portal mit "Ziel unbekannt" vom SV Türkgücü Königsbrunn abgemeldet. Für Celik ist das noch nicht endgültig, aber sollte es kein Zurück mehr geben, wird er mit seinem fünfköpfigen Vorstandsteam einen neuen Trainer suchen.

Türkgücü Königsbrunn spielt erstmals gegen Niedersonthofen

Am Samstag soll aber zuerst der Heimsieg vom zweiten Spieltag gegen den FC Heimertingen bestätigt werden. Die Spielgemeinschaft aus Niedersonthofen und Martinszell ist ebenso wie Türkgücü mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Im Heimspiel wurde der Aufsteiger des Vorjahres FC Oberstdorf mit 2:1 besiegt. Am zweiten Spieltag gab es eine 1:2-Niederlage beim TSV Haunstetten. Nach dem Aufstieg wurde die Mannschaft durch Dennis Picknik vom FC Memmingen und Tim Kern vom FC Sonthofen verstärkt.

Der 20-jährige Picknik hat in der vergangenen Saison elf Spiele in der Regionalliga und 23 Spiele im Landesligateam der Memminger bestritten. Tim Kern, 26 Jahre, wurde 14-mal beim FC Sonthofen in der Landesliga eingesetzt. Beide kamen aber in den ersten beiden Spielen für ihren neuen Verein noch gar nicht zum Einsatz. Das Team wird von zwei Spielertrainern, Simon Frasch und Felix Thum, geführt. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften überhaupt. Türkgücü betritt also absolutes Neuland im Oberallgäu. Das Spiel findet am Samstag um 15.30 Uhr in Waltenhofen am Schulsportplatz im Wiesenweg 2 statt. Schiedsrichter ist Raphael Fickler.