TSV Bobingen gegen Neugablonz: Beide brauchen die Punkte

Der TSV Bobingen empfängt am Samstag Neugablonz: Während die Bobinger im Aufstiegsrennen dranbleiben wollen, kämpfen die Gäste gegen den Abstieg.

Für den TSV Bobingen geht es am Samstag (15.30 Uhr) auf eigenem Platz gegen BSK Olympia Neugablonz. Auch wenn die Gäste aus dem Allgäu auf dem 13. Platz stehen, wird es für den tabellarischen Favoriten aus Bobingen kein leichtes Spiel. Neugablonz ließ zuletzt aufhorchen und besiegte am vergangenen Wochenende den favorisierten TV Erkheim mit 3:2 - ein Dämpfer für Erkheim im Aufstiegsrennen und ein immens wichtiger Sieg für die BSK Olympia. Unter der Woche kam für Neugablonz dann immerhin ein 1:1 im schweren Auswärtsspiel bei Türkgücü Königsbrunn dazu. "Das hat uns einmal mehr gezeigt, dass diese Liga sehr ausgeglichen ist und wir jedes Spiel mit voller Konzentration angehen müssen", erklärte Co-Trainer Christopher Detke. Trotzdem befinden sich die Neugablonzer in akuter Abstiegsgefahr. Derzeit fehlen den Ostallgäuern zwei Zähler zum rettenden Ufer.

Auch der TSV Bobingen braucht die Punkte

Entsprechend groß wird die Motivation bei den Gästen sein. Doch auch die Bobinger brauchen die Punkte. Vor allem zu Hause sind die Hochsträßer bärenstark und führen mit 25 Punkten und starken acht Siegen die Heimtabelle an. "Wir wissen, dass erneut eine schwere Aufgabe auf uns wartet und die Gäste zuletzt im Aufwind waren. Trotzdem wollen wir das Momentum aus dem Pokalfinale mit in den nächsten Spieltag nehmen", sagt Trainer Michael Deschler im Blick auf das Wochenende.

Gerne erinnern werden sich die Bobinger an das Hinspiel, in dem sie einen 0:1 Rückstand in der zweiten Halbzeit fulminant drehten und letztlich 3:1 gewannen. So kann es nach Ansicht von Deschler auch am Wochenende laufen. "Wir wollen die drei Punkte, um weiter oben dranzubleiben", erklärte der Cheftrainer.

In der Tabelle stehen die Bobinger momentan nur einen Zähler hinter Platz zwei auf dem dritten Rang. Sollte sich daran in den nächsten drei Spielen nichts mehr ändern, kommt es im letzten Spiel der Saison zum Endspiel gegen Erkheim. "Wir kennen die Ausgangsposition. Aber wir müssen wie immer von Spiel zu Spiel denken und unsere Hausaufgaben erledigen", so Deschler. Die erste Hausaufgabe heißt für den TSV daher am Samstag Olympia Neugablonz. Anstoß ist um 15.30 Uhr.