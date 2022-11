TSV Bobingen: Kantersieg gegen den Aufsteiger

Beim 6:1 gegen Dinkelscherben zeigt der TSV Bobingen eindrucksvoll, wer Herr im Bobinger Siegmundpark ist.

"Wir wollen uns mit einem Sieg von unseren Fans und Unterstützern verabschieden", sagte Bobingens Trainer unter der Woche. Das hat sich die Mannschaft anscheinend zu Herzen genommen, denn mit einem 6:1 schockte man Dinkelscherben nach Hause.

Christopher Detkes Jungs legten los wie die Feuerwehr. Nur ganze fünf Minuten dauerte es, bis Bobingens Torjäger Florian Gebert einen berechtigt gegebenen Elfmeter verwandelte. Schon zwei Minuten später war es Maximilian Krist, der auf 2:0 erhöhte. Und bereits in der zehnten Spielminute versenkte der Bobinger Kapitän Hüseyin Tomakin den dritten Treffer im gegnerischen Tor. Damit war nach zehn Minuten das Spiel praktisch entschieden.

Doch die "Bobinger Bübles" machten weiter. Vielleicht nicht mehr mit aller Konsequenz, aber für den sichtlich überforderten Aufsteiger aus Dinkelscherben reichte es allemal. In der 26. Minute gelang Florian Gebert sein zweiter Treffer und er stellte auf 4:0. Der Ehrentreffer für die Gäste fiel in der 32. Minute. Wieder einmal ein Geschenk der Bobinger Abwehr. Ein schlampiger Pass in der Vorwärtsbewegung, direkt in die Füße des Stürmers. So konnte Dinkelscherbens Philip Schmid eigentlich gar nicht mehr anders, als ins Tor zu schießen.

TSV Bobingen lässt es ruhiger angehen

In der zweiten Hälfte ließ es der TSV Bobingen dann erst einmal ruhiger angehen und versuchte, das Ergebnis zu verwalten. Doch verwalten und auf unentschieden spielen – das hat sich in der Vergangenheit schon öfter gezeigt – ist nicht das Ding der jungen Bobinger Truppe. So kam der Gegner dem Strafraum der Gastgeber immer näher. Hatte es in der ersten Halbzeit außer dem Gegentreffer keine einzige Torgelegenheit für Dinkelscherben gegeben, kam es zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich zu dreien in kurzer Zeit. Das genügte Christopher Detke an der Seitenlinie. Er forderte mehr Einsatz und Pressing im Mittelfeld.

Und sofort drehte sich das Spiel wieder. Der TSV Bobingen hatte das Heft des Handelns erneut in der Hand. Die logische Folge: In der 68. Minute konnte Nicolas Baumgartner einen Abpraller zum 5:1 verwandeln. Sechs Minuten später war es wieder Baumgartner, der auf 6:1 erhöhte. Vorausgegangen war ein sehenswerter Angriff der Bobinger. Am Ende wurde der Dinkelscherber Torhüter in einen Zweikampf an der Strafraumgrenze gezwungen. Der Abpraller fiel in rund 20 Meter Torentfernung Baumgartner direkt vor die Füße und der erzielte, über Freund und Gegner hinweg, ein bemerkenswert schönes Tor.

Mit diesem beeindruckenden Sieg im Rücken kann der TSV Bobingen jetzt beruhigt in die Winterpause gehen. Durch den zweiten Tabellenplatz ist man seinen eigenen Ansprüchen – um den Aufstieg zu spielen – durchaus gerecht geworden. Die Experten am Spielfeldrand waren sich nach dem Spiel einig, dass sogar noch mehr möglich gewesen wäre in dieser Hinrunde. Bobingens Ehrenmitglied Erich Landgraf sagte dazu: "Die Mannschaft hat oft gezeigt, was sie für einen begeisternden Fußball spielen kann. Die Niederlagen gegen Gegner aus hinteren Tabellenregionen waren aber ärgerlich. Die Tabellenführung haben wir selber verschenkt". Bobingens sportlicher Leiter, Michael Deschler, war ebenfalls zufrieden. "Ich persönlich freue mich jetzt auf die bevorstehende Pause. Wobei die Jungs so gut drauf sind, dass ich glaube, die würden gerne weiterspielen".