TSV Bobingen: Nach dem Spiel ist vor den Spielen

Der TSV Bobingen schlägt im Nachholspiel den FC Oberstdorf mit 4:2. Am Osterwochenende stehen dann zwei weitere Begegnungen an.

Nachdem am vergangenen Samstag das Spiel gegen den FC Oberstdorf wegen Schneefall ausfiel, reiste die Elf von Coach Michael Deschler am Mittwoch zur weitesten Fahrt ins Allgäu. "Wir waren uns der schweren Aufgabe natürlich bewusst, aber absolut bereit, diese Herausforderung anzunehmen", erklärte Deschler vor dem Spiel.

In den Anfangsminuten des Spiels liefen die Bobinger hoch an, eroberten immer wieder früh den Ball und kamen so zu den ersten Chancen im Spiel, die allerdings ungenutzt blieben. In der 32. Minute war es Nicolas Prestel, der nach einem unwiderstehlichen Solo im Strafraum gefoult wurde, und der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Florian Gebert ließ sich die Chance auf seinen 19. Saisontreffer nicht nehmen und verlud den Torwart mit einem Schuss in die Mitte zum 1:0. Nur fünf Minuten später nutzten die Gastgeber einen Fehler im Bobinger Aufbauspiel aus und Jakob Hasselberger lupfte aus etwa 16 Metern den Ball sehenswert über Andreas von Mücke zum 1:1-Ausgleich.

TSV Bobingen lässt nichts anbrennen

Die Bobinger ließen sich dadurch nicht beirren und knüpften nahtlos an die gute Leistung der vorherigen Minuten an. Fast mit dem Halbzeitpfiff dribbelte Gebert sich im Strafraum bis auf die Grundlinie durch, legte den Ball in die Mitte quer, wo Maximilian Krist goldrichtig stand und zur erneuten Bobinger Führung einschob. Nach dem Wiederanpfiff brauchte der TSV einige Minuten, um an die Intensität der ersten Halbzeit anknüpfen zu können. In der 56. Spielminute war es erneut Gebert, der nach einem Freistoß aus dem Halbfeld etwas glücklich zum Abschluss kam und das 3:1 markierte. Die Bobinger ließen in der Folge nichts anbrennen und Adrian Schlosser verwandelte eine Hereingabe von Krist zum 4:1 (79.). Der Jubel war groß, doch die Oberstdorfer zeigten sich trotz des Drei-Tore-Rückstands kämpferisch.

Eine Nachlässigkeit in der Bobinger Defensive nutzte Hasselberger eiskalt aus und verkürzte auf den 2:4-Endstand. Die Erleichterung war den Bobingern nach dem Spiel ins Gesicht geschrieben: "Wir wollten die drei Punkte heute einfach mehr, das hat man in jedem Zweikampf gemerkt. Wir waren von der ersten Minute an präsent und haben somit auch verdient gewonnen. Genauso wollen wir gegen Kaufbeuren weitermachen", stimmte der 23-jährige Paul Simler seine Teamkollegen auf das wichtige Spiel am Samstag ein.

Zwei Spiele am Osterwochenende

Mit Kaufbeuren empfängt der TSV Bobingen den Tabellenvierten, der unter der Woche überraschend mit 3:6 gegen den TSV Mindelheim verlor. Die Kaufbeurer werden um jeden Preis versuchen den Abstand auf die Aufstiegsplätze zu verkürzen, doch der TSV wird alles daran setzen, den Vorsprung auszubauen und seine Position in der Tabelle zu festigen. Am Ostermontag steht dann das Duell beim TSV Mindelheim an (Beginn: 15 Uhr). Dort wartet sicher keine leichte Aufgabe auf die Fußballer des TSV Bobingen, zumal das das dritte Spiel in sechs Tagen ist.