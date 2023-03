TSV Bobingen will vorne dranbleiben

In der Hinrunde gelang dem TSV Bobingen in Heimertingen ein 2:0-Erfolg. Am kommenden Samstag sollen wieder drei Punkte her.

Nach einem gelungenen Auftaktspiel in Kissing am vergangenen Wochenende wollen die Bobinger Kicker zu Hause gegen den FC Heimertingen nachlegen. Das Hinspiel konnten sie mit 2:0 gewinnen.

"Wir sind eigentlich Fans der Heimertinger", ist die überraschende Einschätzung von Spielertrainer Christopher Detke. Er und Co-Trainer Sebastian Jeschek seien sich einig, dass der Gast zwar defensiv eingestellt ist, aber bei Ballbesitz versucht sauber und geordnet nach vorne zu spielen. "Sie haben auch einige gute Fußballer in ihren Reihen", weiß Detke. Trotzdem ist er zuversichtlich. Beim Auftakt in Kissing habe naturgemäß noch nicht alles so geklappt, wie es sich das Trainergespann vorgestellt hatte. Aber Einsatzwille und Leidenschaft seien wieder gut gewesen.

In einigen Phasen, speziell nach der 2:0-Führung, habe die Mannschaft noch nicht so sauber agiert, wie man sich das wünschen würde. Aber grundsätzlich sei das Spiel verdient gewonnen worden. Daher gehen die Bobinger optimistisch in das Heimspiel am Samstag. Es gebe die eine oder andere Scharte auszuwetzen, so Detke. Denn gerade bei den Heimspielen hatten die Bobinger Kicker in der Hinrunde nicht immer ihre beste Leistung gezeigt. Das solle sich definitiv ändern.

Erleichtert zeigte sich der Bobinger Spielertrainer, dass es nach dem letzten Spiel keine neuerlichen verletzungsbedingten Ausfälle gegeben habe. Er hoffe, dass am Samstag auch Mittelfeldspieler Cemal Mutlu wieder auf der Bank Platz nehmen kann. Für einen Startelfeinsatz werde es noch nicht reichen. Zwischen den Pfosten wird wieder A-Jugendtorwart Marcel Kringe stehen, da beide Bobinger Stammtorhüter derzeit noch nicht voll einsatzbereit sein werden. Allerdings wird Laurin Sommer, wie auch in Kissing, auf der Bank sitzen. "Wir sind glücklich, dass wir in Marcel Kringe einen so engagierten jungen Torhüter gefunden haben", sagt Detke zur Torwartsituation. Man wolle auf jeden Fall die Chance nutzen, in der Tabelle weiter an Tabellenführer Egg an der Günz dranzubleiben. Denn nach deren Niederlage am letzten Wochenende in Dinkelscherben beträgt der aktuelle Abstand nur noch zwei Punkte. Diese gute Ausgangslage wolle man auf keinen Fall verschlechtern.

Florian Gebert wird geehrt

Vor dem Anstoß am Samstag um 15 Uhr im Bobinger Sportplatz an der Hoechster Straße wird unsere Zeitung die Trophäe "Landkreis-Sportler des Jahres" an Florian Gebert übergeben. Gebert war bei einem Online-Voting im gesamten Landkreis von unseren Leserinnen und Lesern zum Sportler des Jahres gewählt worden. Aktuell ist er der Toptorjäger der Bezirksliga Schwaben Süd mit insgesamt 17 Treffern. Das Vorspiel bestreitet die Bobinger U23 ab 13 Uhr gegen den FSV Inningen II.