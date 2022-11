Türkgücü Königsbrunn: Kommt mit Bobby Riedl der Erfolg zurück?     

Bobby Riedl, der neue Trainer des SV Türkgücü Königsbrunn, will im Kellerduell gegen den Kissinger SC endlich wieder drei Punkte einfahren.

Zum Beginn der Rückrunde der Bezirksliga hat der SV Türkgücü Königsbrunn die Weichen in der Trainerfrage neu gestellt. Die Übergangszeit mit dem Spielertrainer Burak Tok nach dem Rücktritt der vorherigen Spielertrainer René Hauck und Erdinc Kaygisiz ist nun beendet. Mit Helmut Bobby Riedl wurde ein erfahrener Trainer verpflichtet. Am vergangenen Sonntag hat er schon im Spiel gegen den TSV Dinkelscherben beobachtet, wie das Team zwar leidenschaftlich, aber am Ende wieder erfolglos gekämpft hat. Am Mittwoch hat er das Training der Mannschaft übernommen. Die Frage ist, ob er innerhalb von vier Tagen das angeknackste Selbstvertrauen wieder herstellen und dem Team nicht nur den Siegeswillen, sondern auch die dafür notwendige "breite Brust" verschaffen kann.

Das Spiel gegen den Kissinger SC hat wegweisenden Charakter. Denn Türkgücü hat gerade mal noch einen Punkt Vorsprung vor dem Kreisligaaufsteiger. Türkgücü liegt mit 19 Punkten auf Platz elf und der Kissinger SC mit 18 Punkten auf Platz zwölf. Und einen Punkt dahinter beginnt schon die Abstiegszone mit dem Relegationsplatz 13. "Dieses Spiel dürfen wir einfach nicht verlieren", sagt der am Dienstag wiedergewählte Vereinsvorsitzende Cüneyt Celik.

Zwei Torhüter kehren bei Türkgücü Königsbrunn zurück

Personell stehen dem neuen Trainer Riedl immerhin wieder zwei Stammtorhüter zur Verfügung. Sowohl Burak Parlak als auch Nuri Carpan haben das Training wieder aufgenommen. Damit kann Burak Tok als defensiver Sechser für Stabilität in der Abwehr sorgen. Der Offensive könnte Egor Keller nach seinem Kurz-Comeback im Spiel gegen Dinkelscherben neben Ebrima Sanyang mehr DurchschIagskraft verleihen. Dagegen fallen Kerem Cakin, Sem Michel und Hakan Kocakahya weiterhin wegen Verletzung aus, und der am Sonntag verletzt ausgewechselte Itua Sadadi ist nach Vietnam verreist.

Für die Struktur der Mannschaft und die Ausschau nach Verstärkungen ist ab sofort Werner Muth verantwortlich. Er wurde auf der Vorstandsversammlung offiziell als Sportlicher Leiter eingesetzt.

Der Kissinger SC konnte am vergangenen Spieltag einen Teilerfolg mit dem 1:1 beim TSV Haunstetten erzielen. Davor hat das Team von Trainer Marco Henneberg daheim gegen den FC Oberstdorf 1:3 verloren und in Thalhofen unentschieden gespielt. Den letzten Sieg feierten die Kissinger am 9. Oktober im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TV Bad Grönenbach mit 4:0. Ihre Bilanz weist fünf Siege, drei Unentschieden und sieben Niederlagen auf.

Im Hinspiel siegte der Kissinger SC mit 2:1 gegen den SV Türkgücü Königsbrunn, und eine Woche später traten deren Spielertrainer zurück. Nun soll mit dem neuen Trainer Riedl in den drei kommenden Kellerduellen vor der Winterpause der Erfolg zurückkehren. Das Spiel SV Türkgücü Königsbrunn gegen Kissinger SC findet am Sonntag um 15 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Patrick Beutmiller.