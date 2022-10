Türkgücü Königsbrunn: Mit dem letzten Aufgebot nach Ottobeuren   

Zahlreiche Ausfälle sorgen dafür, dass Bezirksligist Türkgücü Königsbrunn nur mit einer Rumpftruppe nach Ottobeuren fährt. Dabei wären die Punkte wichtig.

Die Lage des SV Türkgücü Königsbrunn in der Bezirksliga ist alles andere als rosig. Der Spielerkader ist durch einige Abgänge und viele Verletzte so dünn geworden, dass seit Wochen nur zwei Auswechselspieler auf der Bank saßen. Bei der Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen den SVO Germaringen mussten diese schon in der ersten Halbzeit ran. Immerhin konnte die Partie mit elf Spielern beendet werden, denn eine Woche zuvor mussten die letzten 20 Minuten in Unterzahl beim Tabellenführer SV Egg an der Günz überstanden werden.

So ist es kein Wunder, dass von den vergangenen sieben Spielen nur eines gewonnen wurde. Die Energieleistung beim überraschenden 2:1-Derbysieg über den TSV Bobingen brachte zwar neue Hoffnung, sie wurde aber mit den Niederlagen in Egg und daheim gegen Germaringen wieder zunichtegemacht. Spielertrainer Burak Tok befürchtet, dass er am Sonntag beim Auswärtsspiel in Ottobeuren nur elf Stammspieler zur Verfügung habe. Denn es ist weder mit dem Einsatz der im Spiel gegen Germaringen wegen Verletzung ausgewechselten Sem Michel und Kerem Cakin noch mit der Rückkehr von Langzeitverletzten zu rechnen.

So werden wohl einige Spieler aus dem A-Klassenteam der zweiten Mannschaft einspringen müssen. Bis zur Winterpause ist keine wirkliche Besserung der Lage in Sicht. Gleichwohl müssen noch einige Punkte eingefahren werden, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten.

Türkgücü Königsbrunn will nicht weiter abrutschen

Gegen den kommenden Gegner TSV Ottobeuren wäre das besonders wichtig, denn der steht mit nur zwei Punkten hinter den Königsbrunnern auf dem elften Tabellenplatz. Eine erneute Niederlage würde für den SV Türkgücü das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte bedeuten, und ab Platz zwölf wäre man mitten im Abstiegskampf.

Die Ottobeurer haben drei ihrer fünf Saisonsiege auf eigenem Platz eingefahren, allerdings genauso oft verloren. Zuletzt unterlagen sie beim TSV Haunstetten mit 0:1. Davor besiegten sie aber den FC Oberstdorf daheim und den FC Thalhofen auswärts. Das unterstreicht die Schwere der Aufgabe für die Rumpftruppe von Burak Tok. Im Vorjahr war für Türkgücü gegen Ottobeuren nichts zu holen. Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel wurden mit 0:1 und 0:2 verloren. Der bisher einzige Sieg in Ottobeuren gelang im Oktober 2019 mit 2:0. Ob wohl zwei Jahre danach einer Wiederholung gelingt?

Das Spiel TSV Ottobeuren gegen SV Türkgücü Königsbrunn findet am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz beim Schulzentrum Am Galgenberg in Ottobeuren statt. Schiedsrichter ist Maximilian Wirkner.