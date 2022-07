Türkgücü Königsbrunn startet beim Aufsteiger   

Das verjüngte Team des SV Türkgücü Königsbrunn geht beim Kissinger SC in seine vierte Bezirksligasaison.

Der SV Türkgücü Königsbrunn geht mit seinen beiden Spielertrainern René Hauck und Erdinc Kaygisiz in die vierte Bezirksligasaison. Nach dem rasanten Aufstieg in nur sechs Jahren aus der B-Klasse scheint der Zenit erreicht zu sein. Die Träume von der Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga konnten mit den Plätzen drei, vier und sechs bisher nicht erfüllt werden.

In der Rückrunde der vergangenen Saison wurde der Spielerkader in Folge von Verletzungsserien stark ausgedünnt. Nun freuen sich Hauck und Kaygisiz auf ihre zweite Saison als Spielertrainer-Duo. Erstmals konnten sie von Anfang an mit der Vorbereitungsphase beginnen. Denn René Hauck hat das Kommando erst nach dem verkorksten Saisonstart im Herbst 2021 übernommen, und Kaygisiz kam erst in der Winterpause vom Türk SV Bobingen zurück. In der neuen Saison ist er auch von Anfang an als Spieler wieder einsatzberechtigt.

Umbruch bei Türkgücü Königsbrunn

Als Zielsetzung für die kommende Spielzeit nennen sie vor allem, den Spaß am Kicken wiederzuentdecken und schönen Fußball zu spielen. "Ist das der Fall, wird sich jeder Gegner gegen uns schwertun", sagt René Hauck und fügt hinzu: "Über die Sommerpause mussten wir deshalb auch die schwierige Aufgabe des Umbruchs vollziehen und uns von einigen Spielern trennen." So ging der 33-jährige Tolga Özkan zum FC Königsbrunn, der im gleichen Stadion, aber eine Klasse tiefer in der Kreisliga spielt. Der gleichaltrige Serkan Demharter wechselte auch eine Klasse tiefer zum TSV Neusäß, zusammen mit Ersatztorwart Dzemil Abazi. Der frühere Torjäger Murat Civek übernimmt nach etlichen Verletzungen mit 31 Jahren die zweite Mannschaft des SV Türkgücü als Trainer in der A-Klasse. Daniel Cesar Viana dos Santos, der als 40-jähriger Joker für so manche Überraschung sorgte, hat den Verein mit unbekanntem Ziel verlassen.

Das verbleibende Grundgerüst wurde nur punktuell mit jungen und hungrigen Spielern verstärkt. Das sind der 19-jährige Erdem Özkan aus der A-Jugend des TSV Gersthofen, Mert Akkurt, 20, und Luka Markovic von Viktoria Augsburg, Ebrima Sanyang, 24, vom TSV Firnhaberau, Ertugrul Karaduman, 26, vom FC Haunstetten und Marvin Cukuryut aus der eigenen Reserve. Beim 19-jährigen Mohamede Mbaye von der SpVgg Taufkirchen steht noch nicht fest, ob er in den Kader der ersten oder zweiten Mannschaft kommt.

Heiß auf den Start

Nach einem Jahr Abwesenheit kehren der frühere Stammtorwart Nuri Carpan vom Türk SV Bobingen und Abwehrspieler Damjan Canovic vom SV Mering nach Königsbrunn zurück. Hauck und Kaygisiz sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden und hoffen darauf, dass einige Verletzte wie die Stürmer Egor Keller und Kerem Cakin wieder zur alten Form zurückfinden. "Wir glauben an unsere Mannschaft und sind heiß auf das Punktspielstart-Derby in Kissing", sagt René Hauck zuversichtlich. Der Gegner wird dem SV Türkgücü aber im ersten Heimspiel nach der Kreisligameisterschaft voller Euphorie und Motivation alles abverlangen. Von den sechs Vorbereitungsspielen hat das Team von Trainer Marco Henneberg nur eines verloren, allerdings das letzte mit 0:4 beim TSV Dasing. Sieben Neuzugänge verstärken den Kader des Aufsteigers für die Bezirksliga.

Das Spiel findet am Samstag um 18 Uhr in Kissing statt.