Türkgücü Königsbrunn unter Zugzwang

Nach zwei Niederlagen in Meisterschaft und Pokal wollen die Königsbrunner gegen Heimertingen den ersten Pflichtspielsieg einfahren.

Der Start in die neue Saison ist dem SV Türkgücü Königsbrunn gründlich misslungen. Bei der 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger Kissinger SC wurden die Schwächen der vergangenen Spielzeit abermals deutlich. Der Ball lief zwar im Mittelfeld gefällig durch die Reihen, aber der Abwehrriegel der Kissinger konnte kaum überwunden werden und die wenigen Torchancen wurden nicht konsequent genutzt. Dies wurde auch gegen den Kreisklassisten FSV Inningen in der ersten Runde des Toto-Kreispokals keineswegs besser. Der Bezirksligist wurde seiner Favoritenrolle nicht gerecht und verlor recht eindeutig mit 1:3. Nach dem 0:3-Rückstand gelang Egor Keller in der zweiten Halbzeit gerade mal der Ehrentreffer.

Für die Partie am zweiten Spieltag auf eigenem Platz gegen den FC Heimertingen müssen sich die beiden Spielertrainer René Hauck und Erdinc Kaygisiz also etwas einfallen lassen, um die Initialzündung in der Offensive wieder zu starten. Kapitän Burak Tok wird wegen seiner Roten Karte im Kissinger Spiel auf jeden Fall fehlen. Ansonsten steht der aktuelle Kader wie im Spiel gegen den FSV Inningen zur Verfügung, denn dort hat keineswegs eine B-Auswahl gespielt.

Heimertingen ist gut gestartet

Der kommende Gegner ist mit einem 2:1-Heimsieg über den TSV Haunstetten in seine fünfte Bezirksligasaison gestartet. Von ihren fünf Vorbereitungsspielen haben die Heimertinger nur das erste verloren. Spielertrainer Christoph Amann, der gegen Haunstetten den 1:0-Führungstreffer erzielte, scheint seine Truppe also gut in Schuss zu haben.

Die bisherige Bilanz der beiden Mannschaften spricht aber eher für den SV Türkgücü Königsbrunn. Drei Spiele wurden jeweils mit einem Tor Unterschied gewonnen und drei endeten Unentschieden. Man darf gespannt sein, ob die Königsbrunner den Schlüssel zum Erfolg wieder finden. Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion vermutlich auf dem Nebenplatz statt. Schiedsrichter ist Tobias Kinberger.