Türkgücü Königsbrunn will die kleine Siegesserie fortsetzen   

Im Heimspiel am Sonntag treffen die Königsbrunner mit dem FC Thalhofen auf einen schweren Gegner.

Seit dem 4:0-Auswärtssieg beim FC Heimertingen im November hat sich der SV Türkgücü Königsbrunn mit zwei weiteren Siegen in der Fußball-Bezirksliga auf den sechsten Tabellenplatz hochgearbeitet. Dem 1:0-Erfolg gegen Niedersonthofen noch vor der Winterpause folgte ein gelungener Start in den Frühling mit dem 2:1 in Bad Grönenbach. Diese kleine Siegesserie will Trainer Helmut Bobby Riedl am Sonntag fortsetzen. Sein Team ist gut in Schuss, und bis auf Sem Michel hat er alle Spieler zur Verfügung. Auch Kapitän Burak Tok darf spielen. Er wurde nach seiner Roten Karte im Testspiel gegen den TSV Neusäß nur für drei Freundschaftsspiele gesperrt.

Die Spiele gegen den FC Thalhofen hatten in den vergangenen Jahren stets eine gehörige Brisanz. Das Hinspiel gewann der SV Türkgücü auswärts mit 4:2. Dabei legte sich der Thalhofer Trainer Florian Niemeyer heftig mit dem Schiedsrichtergespann an. Die Partie stand bis zur Endphase auf des Messers Schneide, und am Schluss gaben zwei Konterangriffe den Ausschlag für die Königsbrunner.

Dieses Ergebnis wollen die Ostallgäuer revidieren und damit ihren komfortablen Vorsprung von sechs Punkten gegenüber dem Gastgeber zumindest bewahren. Beim Auftakt zur Frühjahrsrunde zeigten sie sich gegen den TSV Haunstetten in guter Frühform und gewannen mit 3:2 auf eigenem Platz. Zwei Tore erzielte Luca Csauth, der auch dem SV Türkgücü schon öfters Probleme bereitet hat. Ihn gilt es ebenso in den Griff zu bekommen, wie die beiden anderen Torjäger Niklas Zeiler und Dominik Dürr. Auch die Thalhofer haben drei Spiele hintereinander gewonnen. Eine Siegesserie wird also beendet werden. Ein Unentschieden gab es in den bisherigen sechs Begegnungen nur einmal, dreimal siegten die Ostallgäuer und zweimal Türkgücü. Es wäre also die Gelegenheit, die Gesamtbilanz mit einem Heimsieg auszugleichen.

Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr (Sommerzeit) im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Tobias Kinberger.