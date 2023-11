Türkgücü Königsbrunn will nach Heimsiegen nun in Heimertingen punkten     

Der SV Türkgücü Königsbrunn will seinen Aufwärtstrend im Unterallgäu fortsetzen. Der Gegner kämpft gegen den Abstieg.

Nach zwei Heimsiegen gegen den FC Oberstdorf und den TSV Dinkelscherben hat sich der SV Türkgücü Königsbrunn ziemlich fest auf dem sechsten Tabellenplatz der Bezirksliga eingerichtet. Mit vier Punkten Abstand zum FC Wiggensbach auf Platz fünf und fünf Punkten Vorsprung auf den FC Oberstdorf ist dieser Platz auch am kommenden Spieltag sicher, zumal noch ein Nachholspiel aussteht. Mit zwei Erfolgserlebnissen nacheinander hat das Team von Trainer Paolo Maiolo die vorausgegangene Serie von drei Niederlagen vergessen lassen. Beim Saisonziel einstelliger Tabellenplatz liegt man voll im Kurs, auch wenn es noch nicht in die Spitzengruppe der Tabelle reicht.

Der kommende Gegner FC Heimertingen steckt dagegen mitten im Abstiegskampf. Momentan belegen die Unterallgäuer den Relegationsplatz 14 mit zwölf Punkten. Damit sind sie punktgleich mit dem TSV Haunstetten auf dem Abstiegsplatz 13 und das Schlusslicht SpVgg Langerringen ist nur noch einen Punkt dahinter. Der Rückstand zum rettenden Platz zwölf beträgt schon sechs Punkte. Das Team von Spielertrainer Christoph Amann steht also mit dem Rücken zur Wand. Am vergangenen Spieltag haben sie aber beim SV Mering eine starke Partie abgeliefert und nach einer 1:0-Führung erst in den Schlussminuten noch verloren. Das sollte ein Warnsignal für die Königsbrunner sein, denn immerhin stehen die Meringer auf dem vierten Tabellenplatz.

An der Aufstellung wird Trainer Maiolo gegenüber dem Heimspiel gegen Dinkelscherben wohl nicht viel ändern. Baschar El Fayyad und Abdullah Kücük haben ihre Muskelzerrungen noch nicht auskuriert und kommen bestenfalls für Kurzeinsätze infrage. Im Abwehrzentrum dürfte er wieder auf die Erfahrung von Burak Tok setzen. Eventuell kommt Itua Sadadi diesmal von Anfang an zum Einsatz und als zentraler Mann im Mittelfeld ist Oguzhan Karaduman wieder dabei. Die laufstarke Offensivabteilung hat Maiolo zuletzt in der Schlussphase der Spiele durch die Einwechslung der Stoßstürmer Ebrima Sanyang und Egor Keller ergänzt.

Man darf gespannt sein, ob ihm mit seinem Team eine Wiederholung des Hinspielergebnisses von 2:1 gelingt. Genau vor einem Jahr gelang dem SV Türkgücü unter Trainer Bobby Riedl ein Befreiungsschlag aus der Krise mit einem 4:0 in Heimertingen. Bisher haben die Königsbrunner noch keine der neun Begegnungen mit Heimertingen verloren. Sechs Siegen stehen drei Unentschieden gegenüber. „Das soll auch so bleiben, einen Punkt wollen wir mindestens mit nach Hause nehmen“, sagt Paolo Maiolo zuversichtlich.

Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr in der Illersportanlange in der Illerstraße 40 in Heimertingen statt. Schiedsrichter ist Lukas Schregle vom 1. FC Biessenhofen-Ebenhofen.