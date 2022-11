Türkgücü Königsbrunn will Wintervorrat sammeln   

Der SV Türkgücü Königsbrunn will sich im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den SSV Niedersonthofen weiter von den Abstiegsplätzen entfernen.

Der 4:0-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende beim FC Heimertingen war Balsam für die Seele der Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn und ihres neuen Trainers Helmut Riedl. Nun ist auch das Selbstvertrauen für die letzte Partie vor der Winterpause wieder da. Dabei geht es gegen den Aufsteiger SSV Niedersonthofen darum, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen. Denn der Gegner hat nur einen Punkt weniger als Türkgücü und steht auf dem elften Platz. Mit einem Sieg oder zumindest einem Unentschieden könnten die Königsbrunner also beruhigt in die Winterpause gehen. Bei einer Niederlage wäre der Strich in der Tabelle, welcher die Abstiegsplätze markiert, wieder bedrohlich nahe.

Trainer Helmut Riedl kann in der Offensive auf den nach Verletzung zurückgekehrten Kerem Cakin setzen, und auch Egor Keller kommt allmählich wieder in Form. Unterstützt werden sie von dem unermüdlich rackernden Ebrima Sanyang und Mert Akkurt, der in Heimertingen der Spieler des Tages war. Zwei Tore hat er selbst erzielt und bei den anderen jeweils die Vorlagen gegeben. Außerdem dürften Burak Tok und Mittelfeld-Ass Kaan Dogan wieder mit von der Partie sein, die in Heimertingen aus privaten Gründen fehlten. Somit sollte der SV Türkgücü im heimischen Hans-Wenninger-Stadion allenfalls die beliebten Köfte-Spieße am Grill unter dem Stadiondach anbrennen lassen.

Gegner von Türkgücü Königsbrunn nach Sieg motiviert

Allerdings dürfte auch der Gegner voll motiviert sein, denn die Niedersonthofener haben am vergangenen Samstag mit einem klaren 5:1-Heimsieg den TSV Haunstetten auf den Relegationsplatz 13 verwiesen. Dabei haben ihre Asse Tim Kern und Dennis Picknik mit je einem Treffer zugeschlagen. Das Team von Trainer Felix Thum wird also mit breiter Brust in Königsbrunn auflaufen. Beim Hinspiel konnte sich der SV Türkgücü Königsbrunn knapp mit 1:0 durchsetzen. Aber da waren die beiden oben genannten namhaften Neuzugänge der Allgäuer noch nicht dabei. Inzwischen hat sich die Spielgemeinschaft aus Niedersonthofen und Martinszell an die Bezirksligaluft gewöhnt und ist drauf und dran, den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür spricht die Bilanz von elf Punkten aus den vergangenen fünf Spielen. Die besten Torjäger sind dabei Felix Thum mit acht und Simon Frasch mit sieben Treffern.

Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Stefan Heggenstaller.