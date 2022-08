Türkgücü muss auf Trainersuche gehen

Nach intensiven Gesprächen bleibt es beim SV Türkgücü Königsbrunn beim Rücktritt der beiden Spielertrainer. Was die Betroffenen sagen und wie es weitergeht.

Vor dem nächsten Punktspiel des SV Türkgücü Königsbrunn gegen den TV Bad Grönenbach beschäftigte sich der Vorstand intensiv mit der Lösung der Trainerfrage. Es fanden drei Gesprächsabende mit den Spielertrainern René Hauck und Erdinc Kaygisiz statt, die vor zwei Wochen ihren Rücktritt erklärt hatten. Beide Seiten betonten, dass dabei konstruktiv und freundschaftlich nach Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit gesucht worden sei. Letztlich gingen die Vorstellungen in einigen Punkten aber zu weit auseinander, und die beiden bisherigen Spielertrainer blieben bei ihrem Rücktritt.

René Hauck gab dazu folgende Stellungnahme ab: "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, da wir sehr schöne Jahre in diesem Verein verbringen durften, in vielen Funktionären und Spielern Freunde gefunden haben und am Verein und der Mannschaft hängen. Die Vereinsführung ist nach unserem Entschluss auch auf uns zugekommen und hat um ein Gespräch gebeten, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Allerdings konnten wir uns leider auf keinen gemeinsamen Nenner einigen. Die Ansichten, Vorgehensweisen und Zukunftspläne gehen in für uns elementaren Punkten zu weit auseinander. Letztendlich wollen wir weder dem Verein noch der Mannschaft oder uns schaden und gehen daher lieber rechtzeitig im Guten als zu spät im Schlechten auseinander. Wir bedanken uns für die schöne Zeit und wünschen dem Verein weiterhin viel Erfolg. Wir werden auch künftig an alter Wirkungsstätte vorbeischauen und im Kontakt bleiben."

So soll es in Sachen Trainer weitergehen

Vorstandsvorsitzende Cüneyt Celik sagte, dass er dieses Ergebnis akzeptieren und nun einen Trainer suchen müsse. Das werde aber noch nicht in den nächsten Tagen entschieden, zumal sein Bruder Mehmet Celik erst nächste Woche aus dem Urlaub zurückkommt. Er könne sich vorstellen, dass Mehmet Celik als Sportlicher Leiter übergangsweise das Training und Coaching des Teams übernimmt, bis Burak Tok wieder aus dem Urlaub zurückkehrt. Die Urlaubszeit mache die Sache nicht nur für den Vorstand, sondern auch für die Mannschaft schwierig.

Auch am Sonntag fehlen zum Beispiel Kerem Cakin und Esse Akpaloo, dafür ist Egor Keller wieder zurück. Wie die Aufstellung im Spiel gegen Bad Grönenbach angesichts der Urlaubslotterie aussehen wird, kann erst am Freitagabend nach dem Abschlusstraining gesagt werden. Die Mannschaft hat trotz der unsicheren Lage nach dem Rücktritt der Spielertrainer zwei Siege eingefahren und möchte diese kleine Erfolgsserie fortsetzen.

Der Gegner TV Bad Grönenbach konnte am vergangenen Spieltag seinen ersten Saisonsieg mit 2:1 gegen den TSV Haunstetten einfahren. Davor gab es deftige Niederlagen mit 2:5 auf eigenem Platz gegen den FC Thalhofen und mit 0:7 beim FC Oberstdorf. Deshalb steht das Team des Trainers Lothar Lutz auch nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ob es nach dem ersten Sieg weiter aufwärts geht, wird sich am Sonntag zeigen. In der vergangenen Saison konnten die Allgäuer in Königsbrunn 1:0 gewinnen und sich damit für die Vorrundenniederlage mit dem gleichen Ergebnis revanchieren. Im Gesamtvergleich sprechen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aber für den SV Türkgücü Königsbrunn. Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Maximilian Wirkner.