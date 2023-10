Türkgücü will Ergebniskrise beenden

Der SV Türkgücü Königsbrunn hat gegen den FC Oberstdorf ist noch eine Rechnung offen.

Die Träume wachsen nicht in den Himmel und so muss der SV Türkgücü Königsbrunn nach drei Niederlagen nun kleinere Brötchen backen. Nach der enttäuschenden Leistung bei der 0:2-Auswärtsniederlage beim TSV Ottobeuren erwartet der Trainer Paolo Maiolo , dass ein deutlicher Ruck durch die Mannschaft geht. Denn am Sonntag um 15 Uhr kreuzt der FC Oberstdorf im Hans-Wenninger-Stadion auf. Der Gegner steht mit 17 Punkten auf Platz neun und hat nur zwei Punkte weniger als die Königsbrunner. Bei einer erneuten Niederlage würde Türkgücü also vollends im grauen Mittelfeld versinken und von den Oberallgäuern überholt werden.

Nachdem die Abwehr in Ottobeuren einige Unsicherheiten hatte, die sich durch die Einwechslung des Routiniers Burak Tok besserten, könnte es sein, dass Maiolo ihn diesmal gleich von Anfang an bringt. Denn Oguzhan Karaduman ist für dieses Spiel noch gesperrt, dann ist seine Sperre abgelaufen.

Es ist der letzte Spieltag der Hinrunde, aus der noch die Partie des SV Türkgücü gegen den SV Egg an der Günz aussteht, welches im August wegen des Hagelunwetters ausfiel. Dieses Spiel wird aber erst am 10. März 2024 nachgeholt und somit wird der Herbstmeister vermutlich an diesem Spieltag noch nicht feststehen.

Aber darauf haben die beiden Kontrahenten ohnehin keine Ambitionen. Der FC Oberstdorf hat sich am vergangenen Spieltag mit dem 3:2-Heimsieg gegen den SV Mering von seiner starken Seite gezeigt. Dabei erzielte ihr Torjäger Jakob Hasselberger beim 2:0 sein achtes Saisontor. Allerdings kam seine Mannschaft nach einer 3:0-Führung am Ende noch in Bedrängnis. Davor gab es eine 0:3-Niederlage in Thalhofen und ein 1:1 gegen den TSV Babenhausen.

Die Spieler des SV Türkgücü werden sich noch äußerst ungern an die letzte Begegnung mit dem FC Oberstdorf erinnern. Am 1. April gab es auf dem Hartplatz in Hindelang eine peinliche 0:10-Schlappe. Das Heimspiel in der Hinrunde wurde aber mit 1:0 gewonnen. Das sollte Motivation genug sein, auch diesmal die drei Punkte in Königsbrunn zu behalten. Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Tobias Sing vom SSV Höchstädt.