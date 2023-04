Unangenehme Aufgabe beim Nachbarn Haunstetten für den TSV Bobingen

Der Tabellenführer Bobingen fährt mit breiter Brust nach Haunstetten. Aber das Hinspiel hat gezeigt, dass die Augsburger kein leichter Gegner sein werden.

Im Moment läuft es beim TSV Bobingen. Mit neun Punkten aus den letzten drei Spielen konnte die Elf von Christopher Detke und Sebastian Jeschek die Tabellenspitze erobern. Dort wollen die Bobinger natürlich auch nach diesem Wochenende stehen. Doch erst einmal muss der TSV Haunstetten geschlagen werden.

"Wir wissen durch das Unentschieden aus dem Hinspiel genau, was uns erwarten wird", sagt Christopher Dino Detke. Er erwarte die Mannschaft aus Augsburg sehr kampfstark, gut organisiert und kompakt. Im Hinspiel sei man nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Das habe daran gelegen, dass seine Mannschaft zu kaum einen Torschuss gekommen sei. Das müsse sich natürlich ändern, sagt der Bobinger Trainer. Der kleine Platz in Haunstetten mache das Feld enger als gewohnt, was der kompakten Spielweise des Gegners natürlich in die Karten spiele. Ein kampfbetontes Match erwartet der Bobinger Spielertrainer auf jeden Fall.

Für beide Mannschaften geht es um viel

Denn für beide Mannschaften gehe es schließlich um viel. Für den Tabellenführer gelte es, die Führung zu behalten. Im Gegenzug stecke Haunstetten mitten im Abstiegskampf. Da sei ebenfalls jeder Punkt immens wichtig. Dass der kommende Gegner stärker ist, als es der Tabellenplatz vermuten lässt, zeigten auch die letzten Ergebnisse der Haunstetter. Ein 3.0-Erfolg in Kaufbeuren und ein Unentschieden zu Hause gegen Cosmos Aystetten sollten eine deutliche Warnung sein. Apropos Cosmos Aystetten: Völlig überraschend ist beim Konkurrenten der Bobinger im Aufstiegskampf (derzeit Tabellendritter der Fußball-Bezirksliga Süd) Trainer Ivan Konjevic zurückgetreten. Bis zum Saisonende wird nun der bisherige spielende Co-Trainer Patrick Wurm die Verantwortung übernehmen.

Doch zurück zum Bobinger Spiel am Wochenende: Die personelle Lage beim Tabellenführer bleibt weiterhin angespannt. Am letzten Spieltag kam Mittelfeldspieler Cemal Mutlu nur zu einem Kurzeinsatz. Nach seiner Einwechslung hatte er lediglich zwei Ballkontakte und musste nach fünf Minuten wieder ausgewechselt werden, wahrscheinlich eine Muskelverletzung. Das bedeute mindestens zehn Tage Pause. Dafür kann sich das Bobinger Trainergespann auf die Rückkehr von Luis Müller freuen. Der hatte nach Verletzung länger pausieren müssen und ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. So hätte man in der Abwehr eine zusätzliche Option. Auch Torjäger Florian Gebert habe nach seinem grippalen Infekt die Woche über wieder gut trainieren können. Somit werde er an diesem Wochenende körperlich belastbarer sein, als es bei seinem Einsatz gegen Oberstdorf der Fall war. Dort hatte er aber trotzdem den Bobinger Siegtreffer erzielt.

Die direkten Konkurrenten der Bobinger haben an diesem Wochenende unterschiedliche Aufgaben. Während es für den zweiten der Tabelle, dem SV Egg, zu einem schweren Auswärtsspiel nach Oberstdorf geht, sollte Cosmos Aystetten in Ziemetshausen vor einer lösbaren Aufgabe stehen.

Lesen Sie dazu auch

Das Spiel TSV Haunstetten gegen den TSV Bobingen findet am Samstag um 15 Uhr auf der Sportanlage des TSV Haunstetten in der Landsberger Straße statt.