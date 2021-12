Fußball Bezirksliga

15:46 Uhr

Viel Licht und wenig Schatten beim TSV Bobingen

Plus Eine Vorrunde mit viel Licht und wenig Schatten hat der TSV Bobingen hingelegt. Was die Stärke der Kicker in der Bezirksliga ausmacht.

Von Elmar Knöchel

"Oben mitspielen". So lapidar hatte man in Bobingen auf der Hauptversammlung des TSV im Sommer die Saisonziele für die Bezirksligakicker formuliert. Was nach einem siebten Platz in der Vorsaison ja auch durchaus gerechtfertigt klang. An Tabellenführung oder gar Aufstieg hatte im Sommer in Bobingen noch niemand gedacht. Doch das sollte sich ändern.

