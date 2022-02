Coach Wolfgang Missenhardt hört beim TSV Königsbrunn auf

Plus Zum Saisonende hört Wolfgang Missenhardt als Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Königsbrunn auf. Sein Nachfolger steht schon fest.

Zum Trainingsauftakt nach der Winterpause überraschte Wolfgang Missenhardt die Spieler des TSV Königsbrunn mit der Ankündigung seines Rücktritts als Trainer. Gleichzeitig beruhigte er die Spieler damit, dass er mit ihnen noch bis zum Saisonende weitermachen wird und den Klassenerhalt des Aufsteigers in der Kreisliga schaffen will.