Fußball

vor 20 Min.

Die Dreiklassengesellschaft in der Kreisklasse Augsburg Süd

Plus In der Kreisklasse haben sich nach der Vorrunde die Mannschaften in die AAA-Zonen aufgeteilt: Aufstieg, Ananas und Abstieg. Corona spielte nur am Anfang und am Ende eine Rolle.

Von Marcus Angele

Sonntag, 15. August 2021 - das war nicht allein ein sonniger Feiertag, nein, das war wirklich der Feiertag schlechthin für die Kicker der Kreisklasse Augsburg Süd: Nach fast einem Dreivierteljahr Zwangspause durften die Spieler endlich wieder auf den Platz, um dem runden Leder nachzujagen.

