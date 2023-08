Die Kreisliga startet mit dem Lechfeld-Derby

Am Freitag tritt der Aufsteiger FC Kleinaitingen bei der SpVgg Lagerlechfeld an. Was sich bei den Clubs aus dem Süden getan hat.

Die neue Saison der Kreisliga Augsburg beginnt am kommenden Wochenende. Ob sie wohl genauso spannend wird wie die vorhergehende, bei der die Entscheidungen über Meisterschaft, Relegation und Abstieg erst am letzten Spieltag gefallen sind? Der Landkreissüden ist wieder mit fünf Vereinen vertreten. Für die in die Bezirksliga aufgestiegene SpVgg Langerringen rückt der Kreisklassenmeister FC Kleinaitingen nach. Und der Neuling darf auch die Saison mit dem Tabellenvierten der Vorsaison, der SpVgg Lagerlechfeld eröffnen. Diese Partie findet bereits am Freitag um 18.30 Uhr auf der Sportanlage in Lagerlechfeld statt.

Die Lechfeldhasen gehören sicher wieder zum Favoritenkreis, zusammen mit dem FC Königsbrunn und dem TSV Zusmarshausen. Diese drei Teams lieferten sich zusammen mit der SpVgg Langerringen einen Vierkampf um den Aufstieg. Für die aufgestiegenen Langerringer kommt der Bezirksligaabsteiger Kissinger SC nun zum vermeintlichen Kreis der Meisterkandidaten hinzu. Neben dem FC Kleinaitingen bereichern mit dem TSV 1904 Welden, dem TSV Diedorf und dem TSV Merching drei weitere Kreisklassen-Aufsteiger die neue Kreisliga.

Der erste Spieltag wird nach der Eröffnung am Freitag dann am Samstag um 13 Uhr mit der Partie TSV Königsbrunn gegen den Neuling TSV 1904 Welden fortgesetzt. Am Samstag um 17 Uhr kommt es dann zur Revanche vom letzten Spieltag zwischen dem TSV Zusmarshausen und dem FC Königsbrunn. Mit dem damaligen 1:1 in Königsbrunn schafften die Zusmarshauser die Relegation, scheiterten dann aber gleich im ersten Spiel am TSV Ottobeuren. Bei den Königsbrunnern haben einige Routiniers ihre Karriere beendet, dafür sind junge Spieler unter dem bewährten Trainerduo Christian Jaut und Jan Plesner nachgerückt.

Der ASV Hiltenfingen startet erst am zweiten Spieltag in die Saison, denn das Auftaktspiel gegen den SSV Anhausen wurde auf den 6. September verlegt.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende:

SpVgg Lagerlechfeld – FC Kleinaitingen (Freitag, 18.30 Uhr)

TSV Königsbrunn – TSV 1904 Welden (Samstag, 13 Uhr)

– TSV 1904 Welden (Samstag, 13 Uhr TSV Zusmarshausen – FC Königsbrunn (Samstag, 17 Uhr)

Der zweite Spieltag findet bereits am Dienstag, 15. August (Feiertag) statt.

Was hat sich bei den Kreisligavereinen verändert?

FC Königsbrunn: Zugänge Alexander Lammer (vom TSV Merching), Fabian Hampel (vom TSV Göggingen), Korhan Abacioglu, Noel Boric (aus eigener Jugend).

Abgänge Fabio Ucci, Simon Kiefl, Daniel Greimel (Karriereende), Kevin Makowski (zum SV Aystetten), Denis Mehmedovic (pausiert), Dominik Woltmann (unbekannt), Tan Ünal (nach Griesbeckerzell), Niklas Bayer (zum TSV Merching), Tolga Özkan (zum FSV Großaitingen), Michael Betz, Özkan Karaman, Pietro Dragone (alle zum ESV Augsburg), Leonard Hasani (zu Adtheu Augsburg).

SpVgg Lagerlechfeld: Zugänge Marcel Lex (vom VfL Kaufering), Mark Huckle (früher FSV Wehringen).

Abgänge keine.

TSV Königsbrunn: Zugänge Bastian Endres (von Schwaben Augsburg), Jannis Dollinger (aus eigener Jugend).

Abgänge Frederik Glaab (pausiert), Samuel Lubik (zu Assyrer SV Augsburg), Nino Dewitz (zum FC Haunstetten),

ASV Hiltenfingen: Zugänge Giuseppe La Spina (vom TSV Klosterlechfeld), Simon Steber (vom SV Untermeitingen), Valentin Schmid (von JFG Singoldtal).

Abgänge Tobias Böhm (zum TSV Schwabmünchen), Jannis Behr (verzogen), Luca Becher (zum TSV Neusäß).

Der FC Kleinaitingen hat keine Veränderungen gemeldet.