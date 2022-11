Die spannende Rückrunde kann beginnen

Die Hälfte der Saison ist geschafft, die Ausgangslagen für Auf- und Abstieg sind klar verteilt. Unsere Fußball-Kolumne Anstoß.

Mit dem 14. Spieltag starten die Ligen in die Rückrunde, die noch mit drei Spieltagen bis zur Winter-Pause angesetzt ist. Im Kreisklassen-Spitzenspiel zwischen Kleinaitingen und Kaufering gab es zum Vorrundenschluss keinen Sieger und die A-Klasse beweist: Man braucht manchmal keinen Dreifach-Torschützen, sondern einfach einen Dreifach-Elfmeterkiller. Mittelneufnach kann im Allgäu nach langer Durststrecke doch wieder gewinnen. In der B-Klasse scheinen Lagerlechfeld und Schwabegg die Meisterschaft unter sich auszumachen. Aber wie wusste schon Uli Hoeneß: "Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase". Entschieden ist sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Keller noch lange nichts und so bleibt es weiter spannend.

Kreisklasse Augsburg Süd: "Sieg verschenkt", lautete das Urteil des Kleinaitinger Publikums kurz nach dem Spiel gegen Kaufering. Und damit hatten die Zuschauer nicht ganz unrecht, weil die Heimelf in der zweiten Hälfte doch deutlich näher an den drei Punkten schnupperte als der oberbayerische Gast. Mal sehen, wie das Urteil der Zuschauer nach dem Spiel gegen Ustersbach ausfällt. Die haben zwar in Untermeitingen nicht sonderlich gut gespielt, aber doch noch in der Nachspielzeit den Deckel auf die Partie draufgemacht. Man darf gespannt sein, ob Ankermann und Co. gegen die kämpferische Art besser zurechtkommt als beim 1:1 zum Saisonauftakt bei der Dischler-Elf. Meist hatte der FCK gegen robuster spielende Teams etwas mehr Schwierigkeiten.

Der Tabellenzweite Kaufering empfängt die auf dem Zahnfleisch kriechenden Wehringer. Der FSV hat mit viel Verletzungspech und Ausfällen zu kämpfen, was dem eigentlich doch vom Potenzial her guten Team immer wieder Steine in den Weg wirft. Eine 1:1 wie im Hinspiel wäre so schon als Erfolg zu werten, aber realistisch ist gegen die spielerisch starke Landesliga-Reserve eher Schadensbegrenzung angesagt. In Walkertshofen hielt das Team von Mark Huckle eine Stunde gut mit, war aber dann konditionell unterlegen und verlor mit 2:3.

So kommen wir gleich zu den Überfliegern der Vorrunde. Der TSV Walkertshofen hatte einen richtigen Lauf und steht punktgleich mit Haunstetten auf Rang vier und auch nur vier Punkte hinter dem Tabellenzweiten Kaufering. Trainer Bernhard Vogg hat hier wieder einen guten Spirit ins Team gebracht und zudem trifft Goalgetter Stefan Maier derzeit wie er will. Übrigens glänzt er nicht nur vor dem Tor: Derzeit steht er in Mickhausen auf der Theaterbühne und begeistert auch dort das Publikum.

Trauerspiel in Langenneufnach

Eher ein Trauerspiel ist dagegen die Situation bei Gegner Langenneufnach. Nur ein Sieg, 55 Gegentore gegenüber fünf eigenen Treffern. Trainer Sepp Schlögel hat in den Stauden schon eine Herkulesaufgabe, wenn er mit seiner Mannschaft den direkten Abstieg noch verhindern möchte. Aber ähnlich wie in Wehringen fehlen ihm verletzungsbedingt immer wieder einige Leistungsträger und die Ersatzkiste ist nur sehr spärlich gefüllt. Auch hier gilt: Irgendwie noch in die Winterpause kommen und dann im Frühling vielleicht noch einmal richtig angreifen. Natürlich wäre ein überraschender Sieg im Staudenderby Balsam auf die geschundene Fußballerseele.

Ein paar blaue Flecken hat sich auch Schwabegg in der Vorrunde zugezogen. Mittlerweile sind sie zwar im relativ sicheren Mittelfeld gelandet, doch rund läuft der Motor noch nicht. Gegen Margertshausen vergab man laut Coach Peter Ziegler in den ersten 25 Minuten drei bis vier hundertfünfzigprozentige Chancen, was sich dann auch gegen den Vorletzten rächt. Böse war auch der damalige Saisonauftakt gegen SV Hurlach mit einem 2:5, der die gelegentlichen Abwehrschwächen früh aufzeigte. Also aufgepasst SVS, dass die Rückrundstart gegen die am vergangenen Wochenende spielfreien Hurlacher nicht wieder ähnlich endet.

Kommen wir zu noch zwei nicht gerade vom Glück geküssten Mannschaften. Sowohl Fischach als auch Margertshausen kämpfen ebenfalls mit vielen personellen Ausfällen. Während Margertshausen seine zweite Mannschaft schon abmeldete, konnte Fischach am letzten Spieltag in Großaitingen aufgrund Spielermangels auch keine zweite Mannschaft in der B-Klasse stellen. Vor dem anstehenden Derby trennen die beiden Teams nur drei Punkte – vielleicht ein Spiel mit viel Emotions- und Spannungspotenzial. Zu guter Letzt empfängt Haunstetten noch den FSV Inningen. Während die Leistungskurve bei Haunstetten in den letzten Begegnungen etwas nach unten zeigte, war Inningen im Zickzack-Kurs unterwegs. So richtige Konstanz haben derzeit beide nicht.





Kreisklasse Allgäu 2: Gute Nachrichten auch aus Mittelneufnach: Nach acht Spielen ohne Sieg gelang gegen den Tabellenletzten Dirlewang ein knappes 2:1. Matchwinner war Torjäger Louis Wech mit beiden Treffern. Mittelneufnach bleibt zwar weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz, konnte aber mit dem Sieg den Anschluss an das untere Mittelfeld herstellen. Weiter fehlen der Böck-Elf aber einige verletzte Leistungsträger. Zum letzten Heimspiel in diesem Jahr kommt nun der FSV Lamerdingen in die Stauden. Im Hinspiel gab es ein leistungsgerechtes 1:1.

A-Klasse Augsburg: Oft stehen ja die Stürmer im Mittelpunkt und bekommen die Schlagzeilen für ihre Tore. Beim durchaus glücklichen und kuriosen 1:0-Sieg von Herbstmeister Großaitingen gegen den Tabellenzweiten Langerringen war jedoch Torwart Benjamin Ratzinger der Held des Tages. Drei gehaltene Elfmeter in einem Spiel sind jetzt schon ein Highlight der Saison. Langerringen kann sich hier im Prinzip nichts vorwerfen, hatte aber einfach an diesem Tag Pech. Die Rückrunde startet für Großaitingen aber wieder bei einem 0:0 gegen Inningen II und Keeper Ratzinger ist bestimmt auch ganz glücklich, wenn nächste Woche wieder seine Stürmer lobend erwähnt werden.

Schwierige Aufgaben für die Aufsteiger

Auf Türk Bobingen dürften nach dem überraschenden 2:2 in Reinhartshausen im Derby gegen den TSV Bobingen II wieder größere Turbulenzen im Strafraum zukommen. Der TSV könnte sich mit einem Sieg an den spielfreien Langerringer vorbeischieben. Die beiden Aufsteiger SSV Bobingen und Mickhausen sollten das vergangene Wochenende schnell abhaken. Beide erhielten ein unfreundliches 0:5-Preisschild. Doch für beide werden die Aufgaben nicht unbedingt leichter. Mickhausen fährt nach Gessertshausen und Bobingen kämpft in Reinhartshausen um Punkte. Im Reserveduell treffen noch der TSV Königsbrunn und Lagerlechfeld aufeinander, Klosterlechfeld darf sich gegen Türkgücü Königsbrunn messen.

B-Klasse Augsburg: Da gab es für den TSV Straßberg nichts zu ernten: mit einem 1:6 gegen Schwabegg schloss der Absteiger die Vorrunde auf Rang neun ab. Tobias Weihrather erzielte dabei mit einem lupenreinen Hattrick seine Treffer 17 bis 19. Tabellenführer Lagerlechfeld tat sich in Gessertshausen schwer und gewann knapp 2:1. Federn hat dagegen überraschend Schwabmünchen III beim 0:1 gegen Obermeitingen gelassen. Für die Schwabmünchner geht´s nun zum Tabellenletzten Untermeitingen, Schwabegg darf die Qualitäten von Obermeitingen testen und Lagerlechfeld tritt in Großaitingen an. Straßberg empfängt die Reserve aus Fischach und darf hier durchaus mit Punkten rechnen.