Die Weichen werden langsam gestellt

Noch sind die Meisterschaften in den unteren Ligen spannend. In der B-Klasse kann es bereits zu einer kleinen Vorentscheidung kommen.

Schwierige Platz- und Wetterverhältnisse plagten am 18. Spieltag die Mannschaften, und so fielen auch einige Partien buchstäblich ins Wasser. In der Kreisklasse legte Verfolger Kaufering II glücklich vor, in der A-Klasse konnten die Spitzenteams nicht gewinnen. Im B-Klassen-Klassiker behielt Schwabegg die Oberhand und empfängt nun zum Spitzenspiel Schwabmünchen.

Kreisklasse Augsburg Süd: "Wir hatten 99 % Spielanteile. Die restlichen 3 % haben uns das Match gekostet", meinte einmal Ruud Gullit nach einem Spiel. Ganz so war es in Schwabegg zwar nicht, aber ein Unentschieden wäre aufgrund der großen Spielanteile gegen Kaufering schon verdient gewesen. Andererseits hat es Kaufering clever gemacht und träumt weiter vom Durchmarsch in die Kreisliga. Der VfL muss nun zum FSV Inningen, wo es am vergangenen Spieltag kein Spiel, aber einen Trainerwechsel gab. Klaus Schmölzer und Michael Miehle lösten Alexander Knotek an der Linie ab. Mal sehen, ob die neuen Besen besser kehren und so die seit dem fünften Spieltag ungeschlagenen Oberbayern aus dem Stadion gefegt werden können.

Das Spitzenspiel findet allerdings in den Stauden statt. Aufstiegsaspirant Kleinaitingen muss in Walkertshofen antreten, und das wird für die Elf von Johannes Ankermüller bestimmt keine einfache Kaffeefahrt. Das sehr gute Hinspiel endete damals nach 90 spannenden Minuten 1:1. Es ist auch die Partie der beiden besten Torjäger. Während sich Goalgetter Nummer eins Stefan Maier mit einem Doppelpack gegen Hurlach schon einmal gut einschießen konnte, durfte Alexander Heider vom FCK wegen Spielausfalls seine Beine schonen. Der SV Hurlach tritt nun nach einer sehr schwachen Leistung in Walkertshofen beim Tabellendritten Haunstetten an. Alles andere als ein Sieg der Augsburger Vorstädter wäre eine Überraschung.

Von der war der FSV Wehringen nicht ganz so weit weg, aber gereicht hat es gegen Haunstetten eben nicht. Der Sportliche Leiter Markus Langenmayr sah hier aber schon eine Steigerung in puncto Einsatz und Kampf, was vor allem für die nächsten beiden Heimpartien sehr wichtig sein wird. Am kommenden Spieltag ist der direkte Konkurrent aus Margertshausen zu Gast, zwei Wochen später gibt der Tabellennachbar SV Hurlach seine Visitenkarte ab. Mit zwei Siegen wäre die Saison für Wehringen mehr oder weniger gelaufen.

Ein immer wieder umkämpftes Derby gibt es in Fischach, wenn der Ortsnachbar aus Ustersbach vorbeischaut. Fischach steht derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz und benötigt jeden Punkt. Ob aber gerade Ustersbach ihnen diesen Gefallen tut, ist schon fraglich. Im Hinspiel schickten sie die Rot-Weißen mit 2:0 nach Hause. Beide Mannschaften sind auf jeden Fall ausgeruht, weil beide spielfrei waren. Ein kleines Glückserlebnis gab es in Langenneufnach mit dem Punktgewinn gegen Margertshausen. Vielleicht kann man darauf aufbauen und sich noch bei Tabellennachbar Untermeitingen für die herbe 0:9-Klatsche aus dem Hinspiel etwas revanchieren. Der SVU ist mit zwei Unentschieden in die Rückrunde gestartet und könnte sich mit einem Sieg etwas Luft nach unten verschaffen. Schwabegg ist am 19. Spieltag spielfrei.

Kreisklasse Allgäu 2: Auch die Partie des TSV Mittelneufnach in Jengen ist dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Nun kommt ausgerechnet Tabellenführer Amberg/Wiedergeltingen ins heimische Alfred-Leichtle-Stadion, der im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Wörishofen ein 0:0 erspielte. Im Hinspiel gab es mit einem 1:5 die höchste Saisonniederlage für die abstiegsbedrohten Neufnacher.

A-Klasse Augsburg Süd: Bei den direkten Begegnungen der Top vier gab es in der A-Klasse keinen Sieger. Großaitingen holte sich in Klosterlechfeld ein 1:1, mit dem gleichen Ergebnis trennten sich die Reserven von Langerringen und Bobingen. Einen Big Point landete der SSV Bobingen mit dem 2:0 gegen Türk Bobingen und dürfte sich der Abstiegssorgen entledigt haben. Für Türk Bobingen geht es dann wohl in die Relegation. Niederlagen gab es auch für die beiden Königsbrunner Teams. Der TSV unterlag hierbei in Mickhausen mit 2:4, Türkgücü in Lagerlechfeld 0:2. Vom Papier her kommen nun machbare Aufgaben auf das Spitzentrio zu. Der TSV Bobingen reist nach Mickhausen, Großaitingen empfängt den TSV Königsbrunn und Langerringen ist gegen Türk Bobingen ebenfalls deutlich in der Favoritenrolle. Völlig offen ist dagegen die Partie des SV Reinhartshausen in Gessertshausen. Klosterlechfeld ist diesmal spielfrei.

B-Klasse Augsburg Süd: Im Gleichschritt laufen Schwabegg und Schwabmünchen dem restlichen Feld langsam davon. Während Schwabmünchen beim 3:1 gegen Ustersbach keine Probleme hatte, musste Schwabegg im Derby gegen Hiltenfingen schon etwas kämpfen. Am Ende gelang dann doch noch ein letztlich verdienter 2:0-Sieg für den Tabellenführer. Straßbergs Leistungskurve zeigt derzeit wieder nach unten und das 1:4 beim Tabellenvorletzten Gessertshausen ist bezeichnend. Am Karsamstag findet nun der B-Klassen-Kracher Erster gegen Zweiter statt. Hier empfängt der SV Schwabegg den TSV Schwabmünchen. Mit einem Sieg dürfte der Weg für die SVS-Meisterschaft fast schon frei sein. Vielleicht mischt aber auch noch mal der Dritte aus Lagerlechfeld mit, der mit einem eigenen Sieg gegen Hiltenfingen und einem günstigen Ausgang im Spitzenspiel durchaus an das Führungstrio herankommen kann. Außerdem fährt Straßberg nach Klosterlechfeld, und Großaitingen empfängt die SG Obermeitingen.