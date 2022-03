Eine schwere Aufgabe für den TSV Schwabmünchen

Plus Beim Tabellenzweiten Kirchanschöring wartet eine schwierige Aufgabe auf die Fußballer des TSV Schwabmünchen. Warum sie sich trotzdem etwas ausrechnen.

Die Situation für den TSV Schwabmünchen hat sich mit der Niederlage zum Auftakt nach der Winterpause weiter zugespitzt. Im Kampf gegen den Abstieg wartet aber auf das Team von Florian Fischer eine schwere Aufgabe. Die Schwarz-Weißen gastieren am Samstag um 15 Uhr beim SV Kirchanschöring, die Partie wird von dem Unparteiischen Michael Hofbauer geleitet.