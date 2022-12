Fußball

11:26 Uhr

Erste Neuverpflichtungen beim SV Türkgücü Königsbrunn

Plus In der Winterpause soll beim SV Türkgücü Königsbrunn die Basis für neuen Aufschwung in der Bezirksliga gelegt werden. Es gibt schon erste Neuverpflichtungen.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Dass das Team des SV Türkgücü Königsbrunn verstärkt werden muss, wenn die Bezirksliga langfristig gehalten werden soll, ist dem neu gewählten Vorstand des Vereins bewusst. Mit Werner Muth holte man einen Sportlichen Leiter, der auch schon in der Bayernliga beim TSV Schwabmünchen erfolgreich war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen