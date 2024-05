FC Königsbrunn erwartet ASV Hiltenfingen zum Derby

Der Tabellenführer will seinen Siegeszug weiter fortsetzen. Auf Rang zwei und drei lauern die Verfolger aus Lagerlechfeld und Zusmarshausen.

Mit dem 26. Spieltag biegt die Kreisliga Augsburg in die Zielgerade ein. Noch sind in der Auf- und Abstiegsfrage keine endgültigen Entscheidungen gefallen. Klar ist aber, dass der direkte Aufstieg und der Relegationsplatz unter dem Trio FC Königsbrunn, SpVgg Lagerlechfeld und dem TSV Zusmarshausen ausgemacht wird. In Front liegen dabei die Königsbrunner mit acht Punkten Vorsprung auf Lagerlechfeld und neun vor Zusmarshausen, auch wenn beide Verfolger ein Spiel weniger als der Spitzenreiter ausgetragen haben.

Die Meisterschaft scheint für das Team von Trainer Christian Jaut auch im Derby gegen den ASV Hiltenfingen am kommenden Samstag kaum gefährdet zu sein. Die Hiltenfinger haben, nachdem sie sich auf Platz vier hochgearbeitet haben, zuletzt deutliche Niederlagen gegen Lagerlechfeld und Zusmarshausen eingesteckt. Da wäre es schon eine große Überraschung, wenn sie ausgerechnet bei Königsbrunn punkten würden. Nach der 1:9-Klatsche gegen Zusmarshausen am vergangenen Samstag ist für Hiltenfingen wohl erstmal ein "normales" Ergebnis das Ziel. Im Hinspiel siegten die Königsbrunner mit 4:1.

Abstiegsstrudel droht: TSV Königsbrunn will Talfahrt beenden

Im Duell um Platz zwei muss sich Lagerlechfeld mit dem Kissinger SC auseinandersetzen. Nach dem Auswärtssieg in Diedorf sollte die Raffler-Truppe auch daheim drei Punkte holen, denn der Verfolger Zusmarshausen sitzt ihr im Nacken. Für den Tabellenfünften Kissingen geht es zwar um nichts mehr, aber der 4:3-Sieg in Welden beweist, dass der SC noch möglichst viele Punkte sammeln will. Beim Hinspiel knöpften die Kissinger den Lechfeldern mit dem 1:0-Sieg drei Punkte ab. Im Fernduell um Platz zwei spielt Zusmarshausen gegen den TSV Pfersee, nachdem die Mannschaft das Nachholspiel gegen den TSV Königsbrunn am Dienstag erwartungsgemäß mit 3:0 gewonnen hat.

Königsbrunn will nach der Niederlage in Zusmarshausen die Talfahrt beenden, um nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Allerdings wird das beim heimstarken SV Ottmarshausen kein leichtes Unterfangen. Die Ottmarshauser stehen mit zwei Punkten Vorsprung einen Platz über dem TSV, es wird also ein wahres Schlüsselduell. Das Hinspiel konnten die Königsbrunner mit 2:1 für sich entscheiden.

FC Kleinaitingen kämpft im Kellerduell beim SSV Anhausen

Für den FC Kleinaitingen geht es definitiv um den Klassenerhalt. Auswärts musste der Aufsteiger gegen die Mitkonkurrenten TSV Merching und TSV Neusäß jeweils 0:5-Klatschen einstecken. Der Klassenerhalt muss also auf eigenem Platz gesichert werden. Am Sonntag geht es gegen Schlusslicht SSV Anhausen genau darum. Die Anhauser wurden nach ihrer zwischenzeitlichen Erfolgsserie zuletzt beim FC Königsbrunn und gegen den SV Ottmarshausen wieder abgebremst und stehen mit sechs Punkten Rückstand am Tabellenende. Im Hinspiel gewannen die Kleinaitinger klar mit 5:1, da steckten die Anhauser aber noch tiefer in der Krise.

Die Spiele der Südvereine am 26. Spieltag: FC Königsbrunn - ASV Hiltenfingen (Samstag, 15.30 Uhr), SV Ottmarshausen – TSV Königsbrunn (Samstag, 16 Uhr), SpVgg Lagerlechfeld – Kissinger SC, FC Kleinaitingen – SSV Anhausen (beide Sonntag, 15 Uhr).