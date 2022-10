Fußball

vor 32 Min.

Fußball-Fans in der Region sehen die WM in Katar kritisch

Markus Wiesmeier ist Fan-Beauftragter beim FCA. Seine Vorfreude auf die WM in Katar hält sich in Grenzen.

Plus Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür, doch diesmal ist vieles anders. Wie denken Fußballfreunde aus der Region über die umstrittene Veranstaltung?

Von Norbert Staub

Es sind nur noch wenige Wochen: Am Sonntag, 20. November, startet die Fußball-WM in Katar. Normalerweise holen Biergarten-Besitzer so kurz vor einer WM ihre Beamer und Leinwände aus dem Keller, Kinder tauschen auf den Schulhöfen eifrig Fußballbilder und Fußballexperten und solche, die sich dafür halten, veranstalten Tipprunden. Diesmal jedoch ist vieles anders: Die WM findet im Wüstenstaat Katar statt, sodass am vierten Advent das Finale steigt. Gemeinsames Fußballschauen im Freien wird es wohl nur selten geben, und Vorfreude will bei vielen noch nicht aufkommen.

