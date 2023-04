Immer mehr Nachholspiele

Viele Spielausfälle bringen die Ligen durcheinander. Derweil entwickelt sich ein Team aus dem Stauden zum Stolperstein für die Spitzenteams.

Auch wenn es Fritz Walter damals bei der Weltmeisterschaft in Bern genial fand, aber derzeit macht das Regenwetter dem geregelten Spieltag gehörig einen Strich durch die Rechnung. Viele Spielabsagen lassen die Anzahl der Nachholspiele deutlich steigen. So wird der Fußballkalender im Mai wohl noch recht voll werden.

Stark ist dagegen die Leistung des TSV Walkertshofen: Er entwickelt sich so langsam zum Stolperstein der Aufstiegsaspiranten in der Kreisklasse. Österreichs Nationaltrainer Herbert Prohaska würde hierzu vielleicht lobend sagen: "Heute haben wir uns gut aus der Atmosphäre gezogen."

Kreisklasse Augsburg Süd „Da kannst du dich als Trainer wirklich nur verneigen. So viel Herzblut und Leidenschaft - echt der Hammer, was die Mannschaft gerade auf den Platz bringt“, strahlte der überglückliche Trainer des TSV Walkertshofen, Bernhard Vogg, kurz nach dem Spiel gegen Kaufering. Es war nach dem Sieg gegen Kleinaitingen der zweite Coup innerhalb einer Woche gegen den jeweiligen Tabellenführer. Da Kleinaitingen gleichzeitig gegen Langenneufnach die Oberhand behielt, holte sich der FCK damit die Tabellenführung wieder zurück. Walkertshofen und Haunstetten liegen mit nur drei Punkten Rückstand auf den Rängen drei und vier. Auf den ersten Blick scheint es eine knappe Kiste zu sein, allerdings hat Kleinaitingen zwei Spiele und Kaufering ein Spiel weniger ausgetragen. Überhaupt müssen in der Kreisklasse aufgrund der schlechten Platzverhältnisse noch einige Nachholspiele ausgetragen werden. Auf Kleinaitingen kommt somit eine englische Woche zu. Nach dem Spiel am Mittwochabend in Fischach (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest) geht die Reise am Sonntag dann zum zuletzt etwas schwächelnden TSV Haunstetten II weiter. Kaufering muss beim Tabellenletzten Langenneufnach antreten, der nach zuletzt vier Punkten in Folge diesmal vier Gegentore in Kleinaitingen kassierte. Beim 0:4 glänzte FCK-Goalgetter Walter Seckler in der ersten Hälfte mit einem astreinen Hattrick. Walkertshofen empfängt den TSV Ustersbach mit Trainer Werner Dischler, der jahrelang selbst in den Stauden auf Torejagd ging.

Untermeitingen bleibt derweil weiter undurchschaubar. Nach einer äußerst schwachen Leistung in Langenneufnach trotzte die Truppe von Dominik Sandner am letzten Spieltag dem Favoriten aus Haunstetten ein 1:1-Unentschieden ab. Ein wichtiger Punkt gegen den Abstieg. Dem ist der nächste Gegner aus Margertshausen so gut wie entronnen. Mit dem 2:1-Last-Minute-Sieg und zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz sollte für die Grün-Weißen nichts mehr anbrennen. Etwas mehr Hitzewallung hat hier schon der FSV Wehringen, der nur vier Punkte mehr als der derzeitig Vorletzte TSV Fischach aufweist. Gegen Tabellennachbar Hurlach müssen also irgendwie Punkte her. Hurlach selbst hat zwar noch genügend Vorsprung, muss aber aufpassen, nicht noch in die Gefahrenzone hineingezogen zu werden. Fischach hat in dieser Woche gleich zwei Heimspiele. Nach dem Nachholspiel gegen Kleinaitingen kommt am Sonntag Schwabegg. Beides keine leichten Aufgaben für das Staudenteam, das aus den letzten sechs Spielen nur vier Punkte sammelte. Spielfrei ist diesmal der FSV Inningen.

Kreisklasse Allgäu 2 Auch in Mittelneufnach konnte aufgrund der Platzverhältnisse nicht gespielt werden. Überhaupt wurden hier nur zwei Partien gespielt. Dabei setzte sich der FC Bad Wörishofen mit einem 3:0 gegen Abstiegskandidat SV Bedernau wieder an die Tabellenspitze. Am kommenden Sonntag geht es nun für Mittelneufnach gegen genau diesen SV Bedernau um die Wurst. Das Team von Dominic Böck könnte sich mit einem Sieg aus dem Keller schießen und sogar auf einem Nichtabstiegsrang landen. Außerdem treffen mit Türkheim gegen Germaringen 2 noch zwei weitere Abstiegskandidaten direkt aufeinander. Der Tabellenführer Wörishofen tritt in Schöneberg an und der Verfolger SG Amberg/Wiedergeltingen empfängt den Tabellenletzten Dirlewang.

A-Klasse Augsburg Süd Anscheinend sind die Plätze der A-Klasse etwas besser präpariert als in der Kreisklasse. Hier konnten alle Spiele angepfiffen werden. Überraschend waren dabei die 1:2-Niederlage des TSV Bobingen in Gessertshausen sowie das torreiche 3:6 von Türkgücü gegen den VfB Mickhausen. Hier erzielten Leon Liebherr, Marco Kellermann und Jonas Popp je einen Doppelpack für die Staudenelf, die sich nach dem 1:7 gegen Bobingen ganz anders präsentierte. Tabellenführer Großaitingen zieht weiter unbesiegt seine Kreise und war auch beim klaren 6:0 in Reinhartshausen jederzeit Herr der Lage. Herr der Tore war dabei wieder einmal Goalgetter Erdinc Kaygisiz mit einem Viererpack. Am kommenden Spieltag kommt es dann zum Topspiel der A-Klasse, wenn Großaitingen den TSV Bobingen empfängt. Mit einem Sieg könnte die Elf von Thomas Bock einen Riesenschritt in Richtung Aufstieg machen. Zum Reserve- und Spielvereinigungstreffen kommt es zwischen Langerringen und Lagerlechfeld. Sollten hier die Lechfelder punkten, könnten sie ihren Kollegen aus Klosterlechfeld die Möglichkeit geben, mit Langerringen punktemäßig gleichzuziehen. Allerdings brauchen sie hier selbst einen Sieg gegen den TSV Königsbrunn. Mickhausen fährt zu Türk Bobingen und vielleicht gibt es auch hier wieder ein Torspektakel. Außerdem muss der SSV Bobingen in Inningen antreten und Gessertshausen bekommt von Türkgücü Besuch.

B-Klasse Augsburg Süd Mit einem klaren 5:1 schickte der Tabellenzweite Schwabmünchen den TSV Fischach nach Hause und wahrte zumindest theoretisch seine Aufstiegschance. Obermeitingen machte ebenfalls mit einem klaren 5:0 gegen Straßberg keine Faxen und bestätigte die zuletzt gute Leistung. Nick Stecker steuerte dabei drei Tore für die Spielgemeinschaft bei. Nun geht es für Schwabmünchen zur kniffligen Aufgabe nach Lagerlechfeld und Obermeitingen tritt in Klosterlechfeld an. Auch Tabellenführer Schwabegg spielt auswärts in Fischach. Straßberg darf sich dagegen spielfrei ausruhen und Kräfte für den Endspurt sammeln.