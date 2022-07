Knapper Sieg für den TSV Schwabmünchen

Der Landesligist aus Schwabmünchen hat gegen den SV Türkgücü Königsbrunn bei einem Testspiel mit 1:0 das bessere Ende für sich.

Im Testspiel zur Vorbereitung auf die Landesligasaison kam der TSV Schwabmünchen zu einem knappen 1:0-Sieg über den Bezirksligisten SV Türkgücü Königsbrunn. Beide Teams konnten noch nicht die komplette Stammformation auf den Rasen bringen. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste die eindeutig besseren Torchancen. Besonders ihr Mittelstürmer Jesse Francois Akpaloo beschäftigte die Schwabmünchner Abwehr. Bei seiner größten Chance setzte er sich gegen zwei Verteidiger durch, doch dann fischte ihm Torwart Stefan Brunner dem Ball vom Fuß. Kurz vor der Pause blockte Schwabmünchens Tim Uhde einen Schuss von Erdinc Kaygisiz ab.

Nach der Pause wendete sich das Blatt und der TSV verlagerte das Geschehen mehr und mehr in die gegnerische Hälfte. Baschar El Fayyad und Luis Schäffler zielten noch zu ungenau, doch in der 55. Minute fiel der Ball nach einer abgewehrten Flanke genau vor die Füße von Abdullah Kücük. Der Neuzugang von Schwaben Augsburg fackelte nicht lange und überwand den Gästekeeper Nuri Carpan mit einem satten Schuss. Türkgücü kam nur noch zu einer Torchance durch Kerem Cakin, doch das Lattenkreuz verhinderte ein Traumtor bei seinem Weitschuss. In der Schlussphase scheiterten El Fayyad und Uhde noch bei brenzligen Situationen knapp an Torwart Carpan.

Für den TSV Schwabmünchen war es der erste Testspielsieg nach dem 0:2 gegen FC Affing und einem 0:0 gegen die A-Junioren des FC Augsburg. Türkgücü Königsbrunn hat nach dem ersten Testspielsieg beim TSV Zusmarshausen die folgenden drei Vorbereitungspartien knapp verloren. Gegen den Kreisligisten FC Königsbrunn und den SV Mering aus der Landesliga gab es jeweils eine 3:4-Niederlage.