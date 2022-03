Fußball Kreisklasse

vor 35 Min.

Das Virus stellt die Trainer vor Herausforderungen

Plus Corona beeinträchtigt die Vorbereitung in der Kreisklasse für alle Mannschaften gleichermaßen schwer – doch die Freude in den Teams ist groß und es gibt auch Hoffnung.

Von Marcus Angele

Oft beeinträchtigt nach der Winterpause ein schlechter Platz, das Wetter oder ein noch wohlgenährter Weihnachtsbauch die optimale Vorbereitung. Doch in diesem Jahr geht der Nervpokal eindeutig an das Coronavirus. Teilweise mussten die Trainer der Kreisklasse Augsburg Süd auf bis zu zehn Spieler auf einmal verzichten und auch einige Testspiele absagen. Trotzdem ist die Freude auf die Punktspiele, die am Wochenende beginnen, bei allen groß und es gibt auch Hoffnung: Wenn das Virus in der Vorbereitung schon so gewütet hat, dann haben die Teams vielleicht jetzt mal etwas Ruhe davon.

