Bleiben beide Königsbrunner Clubs oben dran?

Der FC und der TSV können in Heimspielen ihre Position festigen. Der Spitzenreiter aus Lagerlechfeld legt erst am Dienstag nach.

Drei Teams aus dem Landkreissüden sind vor dem sechsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga noch ungeschlagen. Der Tabellenführer SpVgg Lagerlechfeld hat sogar alle seine fünf Spiele gewonnen. Auf dem zweiten Platz steht der FC Königsbrunn, der einmal Unentschieden gespielt hat. Diese beiden Vereine zählten aufgrund der Vorsaison zu den Topfavoriten. Etwas überraschend gesellt sich der TSV Königsbrunn in die Gruppe der noch Unbesiegten mit zwei Siegen und zweimal Remis. Nun steht der Truppe um die Spielertrainer Stefan Sailer und Daniel Schreiber aber eine harte Bewährungsprobe bevor. Am Samstag kommt der Bezirksligaabsteiger Kissinger SC in den Sportpark West, und auch der ist nach vier Spielen noch ungeschlagen und hat zwei Punkte mehr als die Königsbrunner. Da wird sich zeigen, ob der TSV, der im Frühjahr noch gegen den Abstieg kämpfte, sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren kann.

Vom Lokalrivalen FC Königsbrunn wird das schon eher erwartet. Nach dem Derbysieg beim Aufsteiger FC Kleinaitingen kreuzt nun der nächste Liganeuling im Hans-Wenninger-Stadion auf. Der TSV Merching von der anderen Seite des Lechs ist aber wesentlich stärker in die Kreisliga gestartet als die Kleinaitinger. Nach zwei Unentschieden in Kissing und gegen Diedorf verlor der Aufsteiger daheim gegen Lagerlechfeld trotz starker Gegenwehr. Nach ihrem bisher einzigen Sieg bei der Viktoria Augsburg verloren die Merchinger das Heimspiel gegen den TSV Zusmarshausen klar mit 0:3. Nun will der FC Königsbrunn als weiteres Spitzenteam dem Aufsteiger die Grenzen aufzeigen. Beide Königsbrunner Heimspiele finden nahezu gleichzeitig statt..

Ebenfalls am Samstag tritt der FC Kleinaitingen beim SV Ottmarshausen an. Im Nachholspiel beim TSV Zusmarshausen konnte der Liganeuling seinen ersten Punkt gewinnen. Beim 2:2 führten die Kleinaitinger sogar durch Tore von Walter Seckler und Raphael Dechent mit 2:0. Nach dem Anschlusstreffer in der 71. Minute gelang den Zusmarshausern sechs Minuten vor dem Abpfiff noch der Ausgleich. Dieser Punktgewinn bei einem Spitzenteam macht der Mannschaft von Spielertrainer Johannes Ankermüller sicher Mut für die Partie beim bisher auch wenig erfolgreichen SV Ottmarshausen. Das in der Vorsaison so heimstarke Team um Torjäger Marco Spengler hat seine beiden Heimspiele in der neuen Saison krachend mit 0:3 gegen Lagerlechfeld und 0:6 gegen den TSV Zusmarshausen verloren. Ihre beiden Punkte holten die Ottmarshauser durch Unentschieden bei der Augsburger Viktoria und zuletzt beim Aufsteiger TSV Welden. Da könnte für den FC Kleinaitingen in diesem Kellerduell doch etwas zu holen sein.

Der ASV Hiltenfingen will beim Aufsteiger TSV Diedorf seinen neunten Mittelfeldplatz möglichst verbessern. Mit fünf Punkten ist der ASV passabel in die Saison gestartet. Nun möchte das Team von Spielertrainer David Bulik den Auswärtserfolg vom ersten Spieltag in Neusäß wiederholen. Der TSV Diedorf hat zwei Punkte weniger und noch kein Spiel in der neuen Liga gewinnen können. Nach der Auftaktniederlage daheim gegen die SpVgg Westheim erwies sich der Neuling dreimal als Remis-König, zuletzt beim 2:2 in Neusäß.

Der Tabellenführer SpVgg Lagerlechfeld trägt sein Heimspiel gegen den bisher noch sieglosen SSV Anhausen erst am Dienstag, 12. September um 19 Uhr aus.

Die Spiele der Südvereine: