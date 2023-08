Der FC Kleinaitingen bittet zum Derby

Kann der Aufsteiger aus Kleinaitingen gegen den FC Königsbrunn die ersten Punkte in der Kreisliga einfahren?

Der fünfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga bietet ein interessantes Süd-Derby. Der Aufsteiger FC Kleinaitingen erwartet das Spitzenteam des FC Königsbrunn. Bisher gab es für die Kleinaitinger nur Niederlagen in ihren drei Spielen in der höheren Klasse. Nach dem Auftakt in Lagerlechfeld wurden auch die folgenden Heimspiele gegen den Kissinger SC und die Viktoria Augsburg verloren. Das vierte Spiel beim TSV Zusmarshausen fiel aus, weil der Platz nach Unwetter und Dauerregen auch am Dienstag noch nicht bespielbar war. Das Team von Spielertrainer Johannes Ankermüller konnte sich also intensiv auf dieses Derby vorbereiten, um seinem treuen Publikum etwas zu bieten. Ob es zumindest zum ersten Punktgewinn reicht, wird sich am Sonntag zeigen. Denn der FC Königsbrunn ist bestens in die Saison gestartet und steht mit drei Siegen und einem Unentschieden auf dem zweiten Platz. Zuletzt gab es für das Team von Trainer Christian Jaut einen klaren 3:1-Heimsieg über den SV Ottmarshausen.

Der Spieltag wird bereits am Freitagabend vom Tabellenführer SpVgg Lagerlechfeld eröffnet. Die Lechfeldhasen wollen ihre Serie von vier Siegen und 11:1 Toren auch beim TSV Neusäß fortsetzen. Der Gegner hat bisher erst zwei Spiele ausgetragen und dabei nur einen Punkt geholt. Nach dem 3:3 beim TSV Pfersee verloren die Lohwaldkicker ihr Heimspiel gegen den ASV Hiltenfingen mit 0:1. Die weiteren Spiele wurden verlegt. Sie hatten also Zeit zur Vorbereitung auf das Treffen mit dem Tabellenführer, um zu ihrer Heimstärke zurückzufinden. Doch dem Team von Spielertrainer Daniel Raffler ist auch in Neusäß ein Sieg zuzutrauen.

ASV Hiltenfingen will einen Heimsieg einfahren

Seinen ersten Heimsieg möchte auch der ASV Hiltenfingen am Samstag gegen den TSV Pfersee einfahren. Bisher hat es auf eigenem Platz nur zu einem 2:2 gegen den Aufsteiger TSV Welden gereicht. Gegen die Pferseer wollen Spielertrainer David Bulik und seine Mitspieler ihre Torchancen besser nutzen. In der Vorsaison haben sie mit einem 2:0-Sieg in Pfersee am vorletzten Spieltag einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Der TSV Pfersee hat zwar am vergangenen Spieltag daheim mit 3:4 gegen den TSV Königsbrunn verloren, ist aber mit vier Punkten und dem siebten Tabellenplatz ordentlich in die Saison gestartet.

Der Überraschungsdritte der Tabelle, der TSV Königsbrunn, kann am Wochenende pausieren und zusehen, was seine Konkurrenten machen. Denn die Partie gegen den Aufsteiger TSV Diedorf wurde auf Dienstag, 19. September verlegt. Somit können die hinter dem TSV liegenden Teams aus Kissing und Zusmarshausen ihren Rückstand an Spielen ausgleichen und die Tabelle begradigen.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende: