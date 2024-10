Derby-Neuauflage in Hiltenfingen

Am 14. Spieltag der Kreisliga Augsburg kommt es zur Neuauflage des uralten Nachbarderbys zwischen dem ASV Hiltenfingen und der SpVgg Langerringen. In der vergangenen Saison war es wegen des Ausflugs der Langerringer in die Bezirksliga ausgesetzt. Doch nun kommt es erneut zu dem meist hart umkämpften Duell alter Rivalen. Diesmal sind die Vorrausetzungen beider Teams aber völlig unterschiedlich. Der Gastgeber ASV steckt in einer Krise. Mit dem 0:7 im Nachholspiel beim SV Ottmarshausen wurde das vierte Spiel in Folge verloren und das sehr deutlich. Das Team leidet unter verletzungsbedingten Ausfällen und unter der langen Sperre für ihren Mittelfeldmotor David Schmid. Er darf auch im Derby am Samstag noch nicht spielen. Immerhin kann Ferdinand Geißler wieder die Abwehr stabilisieren, der in Ottmarshausen fehlte. Die Hiltenfinger sind inzwischen auf Platz 12 abgerutscht und haben nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz 13, den der FC Kleinaitingen mit acht Punkten belegt. Nach der Klatsche von Ottmarshausen ist es schwer vorstellbar, wie das Team der Trainer Christian Geib und Alexander Böhm gegen den Spitzenreiter SpVgg Langerringen bestehen soll. Der Bezirksligaabsteiger hat zwar bei der zweiten Mannschaft des SV Mering mit dem 1:1 auch nicht ganz überzeugt, aber das war auch der starken Vorstellung des Gegners geschuldet. Gegen den Nachbarn wollen die Langerringer auf jeden Fall zeigen, wer die Nummer eins in der Kreisliga ist. Die Spieler beider Teams kennen sich sehr gut, viele stammen aus der gemeinsamen Jugendfördergemeinschaft Singoldtal. Diesmal ist die Favoritenstellung der Langerringer ganz klar, aber ein Derby hat ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Das bisher letzte Derby in Hiltenfingen endete mit 0:3 für die Auswärtsmannschaft der SpVgg.

