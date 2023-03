Die Kreisliga startet in die entscheidende Phase

Jetzt wird es ernst in der Kreisliga: Oben gegen unten heißt es bei FC Königsbrunn gegen ASV Hiltenfingen, Langerringen und Lagerlechfeld wollen vorne dranbleiben.

Die Fußball Kreisliga Augsburg startet am Wochenende mit dem kompletten 19. Spieltag in die entscheidende Phase der Saison. Drei der fünf Vereine aus dem Landkreissüden haben beste Chancen auf die Meisterschaft oder den Aufstieg über den zweiten Platz. Die beiden anderen kämpfen gegen den Abstieg. Für Spannung ist also oben wie unten gesorgt.

Am Samstag steht ein Derby zwischen zwei Mannschaften der Gegenpole auf dem Programm. Der FC Königsbrunn, der punktgleich mit Langerringen an der Spitze steht, empfängt den Tabellenzwölften ASV Hiltenfingen. Der Königsbrunner Trainer Christian Jaut freut sich auf den Start nach der Winterpause: „Wir haben viel getestet und gute Ergebnisse erzielt. Der Spielerkader ist zusammengeblieben und Daniel Greimel ist nach langer Pause wieder dabei. Nur Niklas Bayer fällt wegen Knieproblemen aus“. Beim ASV Hiltenfingen ist die Lage nicht so rosig. Mit den Heimniederlagen gegen die unmittelbaren Konkurrenten SSV Anhausen im letzten Spiel vor der Winterpause und gegen den TSV Pfersee im Nachholspiel am vergangenen Sonntag hat der ASV den Sprung aus der Abstiegszone heraus verpasst und nun stehen Spiele gegen die drei Spitzenteams bevor. Spielertrainer David Bulik wird sein Team an die Leistung im Hinspiel erinnern, welches nach ebenbürtiger Leistung nur knapp mit 1:2 verloren wurde.

Langerringen will Tabellenführung verteidigen

Die SpVgg Langerringen will mit einem Heimsieg gegen den TSV Pfersee, die im Nachholspiel zurückeroberte Tabellenspitze verteidigen. Beim 4:0-Auswärtssieg in Westheim zeigte sich das Team von Trainer Andreas Holzmann schon in beeindruckender Form. Mit der Rückkehr von Torjäger Bastian Renner und Lukas Müller hat der Angriff an Durchschlagskraft gewonnen. Sorgen bereitet noch der Einsatz von Gero Wurm, der sich bei seinem Treffer zum 1:0 am Knie verletzte. Der Gegner aus Pfersee ist nach einer schwächeren Hinrunde vor allem durch die Rückkehr ihres Torjägers Jonathan Bommas wieder erstarkt. In Hiltenfingen brachte er sein Team mit dem Führungstreffer auf die Siegesstraße. Beim Hinspiel in Pfersee behielt Langerringen mit 3:2 die Oberhand.

Der Dritte im Bunde des Spitzentrios ist die SpVgg Lagerlechfeld mit vier Punkten Rückstand zum Führungsduo. Um am FC Königsbrunn und den Langerringern dranzubleiben, wäre ein Sieg bei der Reserve des FC Stätzling von großem Vorteil. Spielertrainer Daniel Raffler ist mit der Vorbereitung seines Teams sehr zufrieden und er hat alle Mann an Bord. Von den drei Winterneuzugängen aus der ehemaligen U23 des TSV Schwabmünchen ist aber nur Jannis Holdinghausen schon spielberechtigt. Die beiden anderen, Michael Wagnleitner und Diego Dragone, müssen sich wegen der Vereinswechselsperre noch etwas gedulden. Beim Hinspiel taten sich die Lechfeldhasen mit dem 1:1-Unentschieden recht schwer.

Schwerer Gang für den TSV Königsbrunn

Der TSV Königsbrunn kämpft wie der ASV Hiltenfingen gegen den Abstieg. Beide haben 18 Punkte und stehen knapp über dem Relegationsplatz 13. Den Königsbrunnern steht ein schwerer Gang zum Tabellenfünften TSV Neusäß bevor. Aber Spielertrainer Stefan Sailer gefällt die Außenseiterrolle gegen Spitzenteams. Beim letzten Spiel vor der Winterpause hat sein Team den Tabellenführer SpVgg Langerringen mit einem 2:0-Heimsieg entthront und zuvor auch schon in Zusmarshausen gewonnen. Nun will der TSV auch den Namensvetter in dessen Lohwaldstadion ärgern und damit einen Verfolger vom Führungstrio des Südens zurückhalten. Beim Spielerkader der Königsbrunner hat sich im Winter nichts verändert. Anil Uzun und Frederik Glaab haben das Training wieder aufgenommen. Nun soll die deftige Hinspielniederlage mit 2:5 bei drei Gegentoren in den ersten neun Minuten wettgemacht werden.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende: