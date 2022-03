Fußball Kreisliga

13:06 Uhr

Die Kreisliga startet mit drei Nachholspielen

Ob sich die Abwehr des FC Königsbrunn (rote Trikots) auch gegen den TSV Göggingen so wehren kann wie hier im Testspiel beim TSV Bobingen?

Plus Vor dem ersten kompletten Spieltag werden am Samstag in der Kreisliga Augsburg drei Partien mit Teams aus dem Süden nachgeholt.

Von Hieronymus Schneider

Als Auftakt zur Frühjahrsrunde der Fußball-Kreisliga Augsburg, die mit dem 20. Spieltag am 20. März beginnt, finden am Samstag noch einige Nachholspiele statt. Drei Vereine aus dem Landkreissüden sind davon betroffen und müssen schon eine Woche früher um Punkte kämpfen.

