Die neue Dominanz des Südens in der Fußball-Kreisklasse    

In der Fußball-Kreisliga kämpfen drei Vereine aus dem südlichen Landkreis um die Meisterschaft, aber auch zwei gegen den Abstieg.

Die kommende Frühjahrsrunde in der Fußball-Kreisliga verspricht einen spannenden Kampf um die Meisterschaft und den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation für die Bezirksliga berechtigt. Und diesmal stehen gleich drei Vereine aus dem Süden des Landkreises ganz vorne in der Reihe. Die Dominanz der Südvereine FC Königsbrunn, SpVgg Langerringen und SpVgg Lagerlechfeld greift aber vor allem der TSV Zusmarshausen noch an. Die beiden anderen Vereine aus dem südlichen Fünfeck, der TSV Königsbrunn und der Aufsteiger ASV Hiltenfingen, müssen sich gegen den Abstieg wehren. Wie es zu dieser Konstellation kam, zeigt der Rückblick auf das Fußballjahr 2022.

Zum Start nach der Winterpause der Saison 2021/22 stand keines der Süd-Teams in der Spitzengruppe und zwei waren in direkter Abstiegsgefahr. Die Meisterschaft schnappte der Kissinger SC dem lange führenden TSV Dinkelscherben noch denkbar knapp weg. Beide stiegen aber in die Bezirksliga auf, denn die Dinkelscherbener schafften es in der Relegation. Die SpVgg Langerringen steigerte sich in ihrer zweiten Kreisligasaison nach der Winterpause noch vom sechsten auf den dritten Platz. Mit einer beeindruckenden Siegesserie verabschiedete sich das erfolgreiche Trainerduo Klaus Köbler und Daniel Koller. In der neuen Saison übernahm der neue Trainer Andreas Holzmann den Auftrag, das Team in die Bezirksliga zu führen. Nach mehr als der Hälfte der Saison ist er damit trotz vier überraschender Niederlagen voll auf Kurs. Drei Punkte Rückstand zum Spitzenreiter FC Königsbrunn können im noch ausstehenden Wiederholungsspiel bei der SpVgg Westheim aufgeholt werden. Dann steht dem Kopf-an-Kopf-Rennen nichts mehr im Wege, zumal der lange verletzte Torjäger Bastian Renner wieder eingreifen dürfte.

Lagerlechfeld wird ein Wort um den Aufstieg mitreden

Der Nachbar und Mitaufsteiger des Jahres 2019, die SpVgg Lagerlechfeld, spielte eine grundsolide Restsaison vom neunten Platz nach der Winterpause bis zum sechsten Platz am Ende. Nach der Sommerpause mischte die Truppe von Spielertrainer Daniel Raffler mit einigen Neuzugängen von Anfang an oben mit. Platz drei mit nur vier Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FC Königsbrunn sind der Lohn für eine bärenstarke Herbstrunde. Die Lechfeldhasen werden im Kampf um die beiden Plätze an der Sonne ein gewichtiges Wort mitreden.

Beim FC Königsbrunn war man mit dem neunten Platz nach der Saison 2021/22 nicht ganz zufrieden. Nach der Winterpause war keine Steigerung mehr zu erkennen, aber immerhin hatte das Team von Trainer Christian Jaut erstmals nach etlichen Jahren nichts mit der Abstiegsgefahr zu tun. Vor der neuen Saison holte sich Jaut namhafte Verstärkungen. Insbesondere mit Jan Plesner einen Co-Spielertrainer, mit dem Rückkehrer Manuel Salzmann vom SV Mering einen Torjäger und mit Stanislaw Laukart einen erfahrenen Torwart. Der Erfolg stellte sich bald ein. Der FC reifte zu einer Spitzenmannschaft und am letzten Spieltag vor der Winterpause gelang sogar der Sprung an die Tabellenspitze mit 35 Punkten.

Daran hatte der Lokalrivale TSV Königsbrunn auch seinen Anteil, denn er stürzte den Tabellenführer SpVgg Langerringen im Heimspiel am selben Spieltag mit 2:0. Damit konnte sich der TSV mit 18 Punkten auf den elften Platz hocharbeiten. Trotzdem bleibt die Abstiegsangst ständiger Gast am Sportpark West, denn der Relegationsplatz 13 und der erste Abstiegsplatz sind nur einen Punkt entfernt. Den Relegationsplatz hatte das Team mit Trainer Wolfgang Missenhardt in der vorherigen Saison noch erreicht und sich dann im Entscheidungsspiel gegen den TSV Täfertingen mit einem 3:0-Sieg den Klassenerhalt gesichert. Nach dem Rückzug Missenhardts mühten sich Spielertrainer Peter Müller und Co-Trainer Patrick Thurm redlich, aber erst ab dem siebten Spieltag stellten sich Punktgewinne ein. Im Oktober übernahmen dann die erfahrenen Spieler Stefan Seiler und Daniel Schreiber das Kommando über die Mannschaft.

Und da gab es ja auch noch die U 23 des TSV Schwabmünchen. In der Saison 2021/22 konnte der Abstieg mit dem zwölften Tabellenplatz unter dem Interims-Spielertrainer Mete Kurt gerade noch vermieden werden. In der neuen Saison sollten die jungen Trainer Vlad Müller und Martin Bader eine neue junge Mannschaft aufbauen. Doch dieser Plan ging gründlich schief. Nach vier deutlichen Niederlagen brachte die Schwabmünchner Reserve keine kreisligataugliche Mannschaft mehr zusammen und wurde vom Spielbetrieb abgemeldet.

Auf und ab in Hiltenfingen

Dafür stieg mit dem ASV Hiltenfingen ein neuer Stern in den Kreisligahimmel auf. Die Kreisklassenmeisterschaft erkämpfte sich das Team von Spielertrainer David Bulik überzeugend in einer Regenschlacht beim SV Schwabegg. Kometenhaft startete der Neuling mit drei Siegen an die Tabellenspitze und war nach dem Sieg in Lagerlechfeld am fünften Spieltag immer noch Zweiter. Mit der Derbyniederlage gegen die SpVgg Langerringen begann aber der jähe Absturz mit einer Serie von acht Niederlagen in Folge. Erst im November konnten wieder zwei Siege eingefahren werden. Doch mit der Heimniederlage gegen den Mitkonkurrenten SSV Anhausen im letzten Spiel vor der Winterpause bleibt mit dem zwölften Platz der Kampf gegen den Abstieg das beherrschende Thema.