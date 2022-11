Ein Spitzenspiel und ein Derby stehen an

Der Tabellenführer SpVgg Langerringen erwartet den Verfolger TSV Zusmarshausen. Lagerlechfeld trifft auf den TSV Königsbrunn.

Das Spitzenspiel des 17. Spieltags der Fußball-Kreisliga Augsburg steigt eindeutig am Sonntag in Langerringen. Da trifft der Tabellenführer SpVgg Langerringen auf den direkten Verfolger TSV Zusmarshausen. Die SpVgg steht mit 31 Punkten an der Spitze, die Zusmarshauser haben bei gleicher Anzahl von Spielen vier Punkte weniger. Ihr vierter Tabellenplatz täuscht etwas, denn sie haben ein Spiel weniger ausgetragen als der Zweite, FC Königsbrunn, und der Dritte, die SpVgg Lagerlechfeld. Mit einem Sieg im noch ausstehenden Heimspiel gegen den FC Stätzling II können die Zuser diese beiden Konkurrenten überholen, da sie nur einen beziehungsweise zwei Punkte weniger haben. So gesehen ist es ein echtes Spitzenspiel des Ersten gegen den gefühlten Zweiten. Die Langerringer können in ihrem noch auszutragenden Wiederholungsspiel bei der SpVgg Westheim den Vorsprung noch vergrößern.

Heißes Match erwartet

Doch zunächst geht es für sie darum, den Verfolger aus Zusmarshausen auf Distanz zu halten. Für das Team von Trainer Andreas Holzmann gilt es, den überraschenden Ausrutscher der 2:3-Niederlage beim SV Ottmarshausen vergessen zu machen. Damit wurde die Serie von fünf Siegen abrupt beendet. Entsprechend groß wird die Motivation sein, den Hinspielsieg auch auf eigenem Platz zu wiederholen. Der Gegner aus Zusmarshausen hat sich nach etwas verhaltenem Start zu einem echten Spitzenteam und Konkurrenten um die Meisterschaft und den Aufstieg entwickelt. Zuletzt trennten sie sich in den Spitzenspielen mit der SpVgg Lagerlechfeld und dem FC Königsbrunn jeweils unentschieden. Davor gewannen sie fünfmal teilweise sehr hoch, nur unterbrochen von der überraschenden Heimniederlage gegen den TSV Königsbrunn. In Ottmarshausen siegte das Team von Trainer Herbert Wiest beispielsweise mit 5:1. Die Zuschauer dürfen sich also auf ein heißes Match freuen.

Selbstbewusster FC Königsbrunn

Der Tabellenzweite FC Königsbrunn könnte seine Position mit einem Heimsieg über den TSV Pfersee festigen. Nach dem Derbysieg über den Lokalrivalen TSV strotzt die Truppe von Trainer Christian Jaut vor Selbstvertrauen. Seit der Heimniederlage gegen den TSV Neusäß Ende September hat der FC kein Spiel mehr verloren. Der Gegner TSV Pfersee führt in seiner zweiten Kreisligasaison ein eher bescheidenes Dasein und belegt nur den elften Platz mit 17 Punkten. Zuletzt gab es ein Unentschieden in Anhausen und einen Heimsieg gegen die U23 des TSV Schwaben Augsburg. Im Vorrundenspiel trennte sich der TSV Pfersee vom FC Königsbrunn torlos. Doch im Heimspiel gilt der FC als Favorit.

Südderby auf dem Lechfeld

Zu einem Südderby kommt es in Lagerlechfeld. Der Tabellendritte SpVgg Lagerlechfeld erwartet den TSV Königsbrunn, der auf dem zwölften Platz und damit nur einen Platz über dem Relegationsplatz steht. Die Lechfelder haben zwei 0:0-Spiele in Zusmarshausen und in Ottmarshausen hinter sich und brennen darauf, vor eigenem Publikum wieder Tore zu schießen und drei Punkte einzufahren. Das zu verhindern wird den Spielern des TSV nicht leichtfallen, haben sie doch nach einem Zwischenhoch zuletzt zwei Heimniederlagen gegen Anhausen und den FC Königsbrunn einstecken müssen. Das Hinspiel war mit 4:0 eine klare Sache für die Lechfeldhasen, und auch im Totopokal siegten sie mit 2:0 über den TSV. Allerdings sollten sie sich noch an das Heimspiel der Vorsaison erinnern, welches sie überraschend mit 2:5 verloren haben. Das Königsbrunner Team mit Spielertrainer Stefan Sailer und Co-Trainer Daniel Schreiber ist aber immer für eine Überraschung gut.

Wichtiges Kellerduell in Hiltenfingen

Der ASV Hiltenfingen hat seine schon beängstigende Niederlagenserie am vergangenen Sonntag mit einem 2:0 über die SpVgg Westheim endlich beenden können. Nun sollte das wieder erwachte Selbstvertrauen und die Rückkehr der verletzten Stammspieler ausreichen, um auch bei der U23 des TSV Schwaben Augsburg punkten zu können. Der Gegner ist am vergangenen Spieltag nicht bei der Reserve des FC Stätzling angetreten, was nicht gerade für eine gute Verfassung spricht. Davor gewann die Schwaben-U23 allerdings in Ottmarshausen spektakulär mit 5:4. Beim Hinspiel fertigten die Hiltenfinger den Mitaufsteiger klar mit 8:1 ab. Aber da spielten die jungen Schwaben noch mit einer verstärkten Jugendmannschaft, und das Team von Spielertrainer David Bulik war voll in der Aufstiegseuphorie. Ein Auswärtssieg in diesem Kellerduell wäre für Hiltenfingen wichtig, um sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen und möglicherweise den Relegationsplatz 13 zu verlassen. Die U23 des TSV Schwaben steht mit vier Punkten weniger als der ASV am Tabellenende.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende: