Kann der ASV Hiltenfingen daheim nachlegen?

Im Aufsteigerduell könnte Hiltenfingen gegen die U23 von Schwaben Augsburg der perfekte Start gelingen. Der TSV Königsbrunn erwartet Lagerlechfeld zum Derby.

Am zweiten Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg könnte der ASV Hiltenfingen nach seinem Auftaktsieg bei der SpVgg Westheim nun zu Hause noch einen Coup draufsetzen. Gegen die U23 des TSV Schwaben Augsburg kommt es zum Duell der als Meister aus den Kreisklassen Augsburg Süd und Mitte aufgestiegenen Teams. Den jungen Schwaben ist der Auftakt nicht ganz so gut gelungen wie den Hiltenfingern. Immerhin erreichten sie aber ein 2:2 gegen den FC Stätzling II. Ihr Trainer Jürgen Weise kennt seine Gegner als Jugend-Stützpunkttrainer sehr gut. Der ASV Hiltenfingen war unter der Woche auch im Toto-Pokal erfolgreich und besiegte den FSV Wehringen auswärts nach Elfmeterschießen mit 4:3. Spielertrainer David Bulik erzielte ein Tor im Spiel und versenkte den entscheidenden Elfer. Die Partie findet bereist am Samstag um 14 Uhr statt.

Süd-Derby in Königsbrunn

Eine Stunde später kommt es im Königsbrunner Sportpark West zum nächsten Süd-Derby zwischen dem TSV Königsbrunn und der SpVgg Lagerlechfeld. Der TSV hat ja gerade das fulminante Eröffnungs-Derby gegen den FC Königsbrunn zwar mit 4:6 verloren, aber durchaus gezeigt, dass er in dieser Saison eine bessere Rolle spielen könnte. Das beweist auch der Erfolg im Toto-Pokal, der mit dem 5:3-Sieg beim VfR Foret auch torreich zustande kam. Der Gegner aus Lagerlechfeld kommt mit breiter Brust aus dem 2:0-Heimsieg über den TSV Zusmarshausen nach Königsbrunn. Im Toto-Pokal kam das Team von Spielertrainer Daniel Raffler kampflos über den SV Untermeitingen weiter und ist somit ausgeruht für neue Taten.

Auch die U23 des TSV Schwabmünchen spielt schon am Samstag um 15.30 Uhr beim Bezirksligaabsteiger TG Viktoria Augsburg an der Sportanlage Süd. Beide Teams haben ihre Auftaktpartien verloren. Die junge Schwabmünchner Truppe musste gegen das erfahrene Team des TSV Göggingen noch Lehrgeld zahlen. Für die nach dem Abstieg neu formierte Viktoria war beim TSV Neusäß mit 0:2 auch nichts zu holen. Nun wird sich zeigen, wer zuerst wieder in die Gänge kommt.

Am Sonntag tritt der Derbysieger FC Königsbrunn beim TSV Pfersee an. Gegen den starken Aufsteiger des Vorjahres kassierte das Team von Trainer Christian Jaut zwei Niederlagen. Dies soll sich nun ändern. Nach dem Erfolgserlebnis im fulminanten Auftaktspiel ist die Motivation jedenfalls bestens und das Team kann sich in Ruhe auf die schwere Auswärtspartie vorbereiten, da der FC Königsbrunn nicht am Toto-Pokal teilnimmt.

Die SpVgg Langerringen will ihren Fehlstart im Heimspiel gegen den Neuling SV Ottmarshausen möglichst schnell wieder wettmachen. Allerdings wartet mit dem TSV Zusmarshausen ein schwerer Auswärtsbrocken auf das Team des neuen Trainers Andreas Holzmann. Die Kicker von der Autobahn haben allerdings auch ihr erstes Saisonspiel verloren, und zwar mit 0:2 in Lagerlechfeld. Entsprechend motiviert werden also auch sie sein, diese Scharte vor eigenem Publikum auszuwetzen. Die Langerringer haben sich am Mittwoch mit einem klaren 6:0-Sieg beim TSV Fischach im Toto-Pokal den Frust von der Seele geschossen und dürften also wieder Zutrauen in die eigene Stärke haben. Dabei hat auch Benedikt Schaffner wieder vom Elfmeterpunkt getroffen, nachdem er gegen Ottmarshausen neben das Tor zielte. Die Abwehr könnte durch die eventuelle Rückkehr von Joshua Hieber und David Breuer, die im letzten Testspiel zusammenprallten und mit Kopfplatzwunden pausieren mussten, wieder an Stabilität gewinnen. Aber auch die Zusmarshauser konnten sich im Totopokal mit einem 4:0 beim VfB Mickhausen schadlos halten.

Rollstuhlfahrer bewundert die Schiedsrichter

Eine nette Geste gab es vor dem Eröffnungsspiel des 1. Spieltags in Königsbrunn. Ein Schiedsrichter-Fan erhielt eine Anerkennung. Der 21-jährige Marcel Ehrwen aus Königsbrunn ist auf seinen Rollstuhl angewiesen, aber ein großer Fußballfan. Seine Bewunderung gilt aber nicht in erster Linie den Spielern, sondern den Schiedsrichtern. Sein größter Wunsch ist es, trotz seiner Behinderung einmal Schiedsrichter zu werden. Dafür erhielt er von Schiedsrichter Stefan Asam, den Linienrichtern Johannes Ruhe und Alexander Endreß, sowie dem Kreisspielleiter Günther Behr eine Tasche mit Schiedsrichterutensilien und einen Fußball überreicht.





Alle Spiele der Südvereine am 2. Spieltag

ASV Hiltenfingen - TSV Schwaben Augsburg U 23 (Samstag, 14 Uhr)

TSV Königsbrunn - SpVgg Lagerlechfeld (Samstag, 15 Uhr)

TG Viktoria Augsburg - TSV Schwabmünchen II (Samstag, 15.30 Uhr)

TSV Pfersee - FC Königsbrunn (Sonntag, 15 Uhr)

TSV Zusmarshausen - SpVgg Langerringen (Sonntag, 17 Uhr).