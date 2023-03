Kann Hiltenfingen den Spitzenreiter ärgern?

Beim Nachbarderby in Langerringen ist der Gastgeber klarer Favorit. Kommt der FC Königsbrunn wieder in die Erfolgsspur zurück?

Der 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga hat einen besonderen Kracher im Programm. Das Derby der unmittelbaren Nachbarn SpVgg Langerringen gegen den ASV Hiltenfingen verspricht immer eine besondere Brisanz. Zwar ist die Favoritenrolle nach dem Tabellenstand klar an die Heimmannschaft vergeben, aber das Derby hat eigene Gesetze und die Hiltenfinger sind auswärts immer für eine Überraschung gut.

Vor zwei Spieltagen gelang ihnen ein 1:0-Auswärtssieg beim damals an der Spitze stehenden FC Königsbrunn und gegen Langerringen ist das Team von Spielertrainer David Bulik besonders motiviert. Da gilt es, die schmerzliche Heimniederlage gegen die SpVgg Lagerlechfeld vergessen zu lassen. Die Langerringer stehen mit vier Punkten Vorsprung mittlerweile souverän an der Tabellenspitze und wollen diese auch nicht mehr abgeben. Aber auch Trainer Andreas Holzmann räumt ein, dass sein Team zuletzt in Heimspielen etwas schwerer in die Gänge kam. Gegen den TSV Pfersee konnten nur durch ein Kopfballtor von Lukas Müller in letzter Minute die drei Punkte gesichert werden. Dagegen gab es auswärts klare Siege mit 4:0 in Westheim und 6:1 in Stätzling. Aber die besondere Derbymotivation gilt natürlich auch für die Langerringer. Beim Hinspiel in Hiltenfingen stoppte die SpVgg den Höhenflug des Aufsteigers mit einem 3:0-Sieg jäh ab und leitete damit eine Serie von acht Niederlagen des ASV ein. Angesichts des zwölften Tabellenplatzes mit nur zwei Punkten Abstand zum Abstiegsplatz wäre für die Hiltenfinger jeder Punktgewinn wichtig.

Der erste Verfolger der Langerringer ist der Namensvetter SpVgg Lagerlechfeld, wenn auch mit vier Punkten Rückstand. Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg in Hiltenfingen sollte das Team von Spielertrainer Daniel Raffler auch im Heimspiel gegen die U 23 des TSV Schwaben Augsburg seiner Favoritenrolle gerecht werden können. Die jungen Schwaben kommen mit dem Erfolgserlebnis des 2:1-Heimsieges über den FC Königsbrunn aufs Lechfeld, stehen aber immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz 15. Im Hinspiel gewannen die Lagerlechfelder klar mit 4:1, aber da war das Schwaben-Nachwuchsteam noch in der Aufbauphase und hatte ein ganz anderes Gesicht als jetzt nach der Winterpause.

FC Königsbrunn will Abwärtstrend stoppen

Der FC Königsbrunn ist durch zwei Niederlagen anstatt des erwarteten Kopf-an-Kopf-Rennens mit der SpVgg Langerringen auf den vierten Platz abgerutscht und musste die Lagerlechfelder und den TSV Zusmarshausen vorbeiziehen lassen. Nun gilt es, den Abwärtstrend zu stoppen und gegen den Abstiegskandidaten SSV Anhausen wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Die Anhauser haben zum Auftakt der Frühjahrsrunde daheim gegen Schwaben Augsburg U 23 knapp mit 3:2 gewonnen. Das folgende Heimspiel gegen die SpVgg Westheim wurde abgesetzt. Königsbrunns Trainer Christian Jaut wird sein Team aufbauen müssen, damit ihm wieder Tore zu einem Heimsieg gelingen. Im Hinspiel reichte es nur zu einem 2:2-Unentschieden.

Der zuletzt spielfreie TSV Königsbrunn hat am Sonntagvormittag beim TSV Göggingen die Gelegenheit, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen. Mit einem Auswärtssieg könnten die Königsbrunner den Tabellennachbarn überflügeln und den Anschluss ans MitteIfeld herstellen. Nach dem 4:0-Sieg beim TSV Neusäß ist das dem Team von Spielertrainer Stefan Sailer und Co-Trainer Daniel Schreiber durchaus zuzutrauen, auch wenn sie sich diesmal nicht in der geliebten Außenseiterrolle befinden. Denn die Gögginger haben zuletzt daheim mit 0:4 gegen den SV Ottmarshausen und mit 0:3 beim TSV Zusmarshausen verloren. Beim Hinspiel mussten die Königsbrunner eine 0:6-Klatsche einstecken und dafür wollen sie sich nun revanchieren.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende: