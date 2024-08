Kleinaitingen will den ersten Sieg

Nach der Niederlage im Nachholspiel unter der Woche ist der FC Kleinaitingen im Heimspiel gegen den Aufsteiger SpVgg Auerbach-Streitheim auf Wiedergutmachung aus. Die SpVgg Langerringen will an den geglückten Saisonstart anknüpfen. Der ASV Hiltenfingen will weiter ungeschlagen bleiben, während auf den SV Schwabegg ein schweres Auswärtsspiel wartet.

Der FC Kleinaitingen hat auch sein drittes Spiel der Saison verloren. Im Nachholspiel des ersten Spieltags unterlag das Team von Spielertrainer Johannes Ankermüller auf eigenem Platz gegen den SV Hammerschiede mit 1:4. Das Spiel begann zwar verheißungsvoll mit einem Treffer von Marcel Heider, doch der wurde wegen Stürmerfouls nicht anerkannt. Eine zumindest strittige Entscheidung. Danach setzten die robusten Gäste die FCK-Abwehr durch starkes Pressing unter Druck und erzwangen so die beiden Tore zur 0:2-Führung nach 14 Minuten. Mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 brachte Marcel Heider die Platzherren wieder ins Spiel, die sich durch manche Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt fühlten. Die Bemühungen um den Ausgleichstreffer wurden aber in der 54. Minute durch das 1:3 durch Marco Iovane schon wieder zunichte gemacht. Nun konnte sich der SV Hammerschmiede auf Konter verlegen, bei denen FC-Keeper Simon Lauterer mehrmals retten konnte. Die Kleinaitinger erzielten zwar noch ein Tor, doch da wurde der Vorteil wegen eines Fouls zu früh abgepfiffen. In der Nachspielzeit setzte Luca Gießer mit dem 1:4 den Schlusspunkt für die dritte Niederlage des FC Kleinaitingen.

Am kommenden Spieltag haben die Kleinaitinger aber wieder ein Heimspiel und die Chance, den ersten Sieg dieser Saison einzufahren. Der Gegner ist der Neuling SpVgg Auerbach-Streitheim. Der Meister aus der Kreisklasse Augsburg Nordwest hat bisher erst ein Spiel bestritten und das ging auf eigenem Platz mit 1:4 gegen den TSV Zusmarshausen verloren. Auch wenn das Team von Trainer Lubos Cerny keinesfalls zu unterschätzen ist, sollte für den FC Kleinaitingen ein Heimsieg zur Pflichtaufgabe werden. Der Gegner ist für das Ankermüller-Team absolutes Neuland, denn es kam noch nie zu einer Begegnung der beiden Vereine.

Langerringen und Hiltenfingen wollen ihren Lauf fortsetzen

Bereits am Samstag tritt der Tabellenführer, die SpVgg Langerringen, beim SV Ottmarshausen an. Der Bezirksligaabsteiger will dabei seinen Traumstart mit drei Siegen und 14:3 Toren fortsetzen. Allerdings hatten die Langerringer mit diesem Gegner in ihrer Aufstiegssaison 22/23 große Schwierigkeiten. Schon am ersten Spieltag überraschte der damalige Aufsteiger mit einem 4:1-Sieg in Langerringen und auch im Rückspiel siegten die Ottmarshauser über den späteren Kreisligameister mit 3:2. Auf ihrem engen Platz verstehen es die Spieler von Trainer Oliver Haberkorn, die Räume vor ihrem Tor zu schließen und mit Kontern zuzuschlagen. Darauf wird Langerringens Spielertrainer René Hauck sein Team einstellen müssen.

Der ASV Hiltenfingen ist noch ungeschlagen und kann diese gute Ausgangssituation im Heimspiel am Sonntag gegen die SpVgg Westheim weiter ausbauen. Die Kicker vom Augsburger Kobel haben mit vier Niederlagen und 5:17 Toren einen totalen Fehlstart hingelegt. Da sollte den Hiltenfingern der zweite Heimsieg nach dem knappen 1:0 im Eröffnungsspiel gegen den SV Schwabegg gelingen.

Dem Aufsteiger SV Schwabegg steht ein schwieriges Auswärtsspiel beim TSV 1904 Welden bevor. Beide haben bisher drei Spiele bestritten, wobei die Schwabegger mit einem Sieg und zwei Niederlagen im Vorteil sind. Welden hat nur ein Unentschieden erreicht, allerdings gegen den starken TSV Merching. Dieses Ergebnis unterstreicht die Heimstärke der Mannschaft auf dem Theklaberg. Die beiden Auswärtsspiele gingen deutlich verloren. Schwabeggs Trainer Wolfgang Missenhardt will mit seinem Team den zweiten Auswärtssieg nach dem 2:0-Erfolg in Westheim einfahren.